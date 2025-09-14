En una reciente edición del programa 'Entre Cremas Podcast', transmitido por el canal de YouTube de Universitario de Deportes, participaron Horacio Calcaterra, Edison Flores y Aldo Corzo, quienes hablaron sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación del capitán de la 'U', quien contó que antes de ser futbolista profesional y mientras jugaba en Regatas, intentó dar el gran salto probándose en el conjunto crema.

No obstante, tras realizar la prueba, Corzo señaló que no fue escogido y no pudo pertenecer a las divisiones menores de los merengues. Durante la conversación también se abordaron las diferencias en los fichajes, donde recordó su paso por San Martín, aunque reconoció que jugar a estadio lleno con Universitario es una experiencia única.

¿Qué dijo Aldo Corzo tras ser rechazado por Universitario?

Durante la conversación, el defensa resaltó que cuando tenía entre 13 y 14 años, fue a probarse en la 'U' sin embargo, no lo escogieron.

“Fui a la U a probarme, pagué mi academia ahí en el Monumental y me limpiaron. Tenía 13 o 14 años. Mi madre me llevaba siempre, como vivía cerca, y me llevó un verano para quedarme y no. Y bueno, seguía en el Regatas, pero obviamente quería dar ese paso", explicó el actual capitán de Universitario.

Corzo revela destaca la hincha de Universitario

En otro momento de la conversación, se le consultó sobre la hinchada de la ‘U’ en comparación con la de otros equipos.

“Eso es algo que me gusta, la hinchada también. Estuve muchos años en San Martín y es un lindo club, viví ahí, pero lo que más extrañaba era jugar con gente y acá olvídate, jugar en la ‘U’ es todo. Estar a estadio lleno, siempre de local, eso creo que lo hace único y por eso es que es el más grande”, puntualizó Corzo.

Equipos donde jugo Aldo Corzo