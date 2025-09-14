HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Aldo Corzo revela cómo fue rechazado por Universitario mucho antes de ser jugador profesional: “Me limpiaron”

El capitán de la 'U' recordó su paso por San Martín, pero destacó la única experiencia de jugar a estadio lleno con Universitario.

Aldo Corzo revelo como fue "limpiado" tras probarse en Universitario de Deportes. Foto: captura de Entre Cremas
Aldo Corzo revelo como fue "limpiado" tras probarse en Universitario de Deportes. Foto: captura de Entre Cremas

En una reciente edición del programa 'Entre Cremas Podcast', transmitido por el canal de YouTube de Universitario de Deportes, participaron Horacio Calcaterra, Edison Flores y Aldo Corzo, quienes hablaron sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación del capitán de la 'U', quien contó que antes de ser futbolista profesional y mientras jugaba en Regatas, intentó dar el gran salto probándose en el conjunto crema.

No obstante, tras realizar la prueba, Corzo señaló que no fue escogido y no pudo pertenecer a las divisiones menores de los merengues. Durante la conversación también se abordaron las diferencias en los fichajes, donde recordó su paso por San Martín, aunque reconoció que jugar a estadio lleno con Universitario es una experiencia única.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

lr.pe

¿Qué dijo Aldo Corzo tras ser rechazado por Universitario?

Durante la conversación, el defensa resaltó que cuando tenía entre 13 y 14 años, fue a probarse en la 'U' sin embargo, no lo escogieron.

“Fui a la U a probarme, pagué mi academia ahí en el Monumental y me limpiaron. Tenía 13 o 14 años. Mi madre me llevaba siempre, como vivía cerca, y me llevó un verano para quedarme y no. Y bueno, seguía en el Regatas, pero obviamente quería dar ese paso", explicó el actual capitán de Universitario.

Corzo revela destaca la hincha de Universitario

En otro momento de la conversación, se le consultó sobre la hinchada de la ‘U’ en comparación con la de otros equipos.

“Eso es algo que me gusta, la hinchada también. Estuve muchos años en San Martín y es un lindo club, viví ahí, pero lo que más extrañaba era jugar con gente y acá olvídate, jugar en la ‘U’ es todo. Estar a estadio lleno, siempre de local, eso creo que lo hace único y por eso es que es el más grande”, puntualizó Corzo.

PUEDES VER: Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

lr.pe

Equipos donde jugo Aldo Corzo

  • Deportivo Municipal → Universitario
  • U. San Martín → Deportivo Municipal
  • Alianza Lima → U. San Martín
  • Alianza Lima II → Alianza Lima
Notas relacionadas
¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

LEER MÁS
Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Femenina 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Femenina 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: “Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: “Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

LEER MÁS
Alineación de Universitario contra Melgar: con varias bajas, el posible XI titular de la 'U' para jugar en Arequipa

Alineación de Universitario contra Melgar: con varias bajas, el posible XI titular de la 'U' para jugar en Arequipa

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ruben Neves explota tras ser vinculado con viuda de Diogo Jota y arremete contra periodista: "No merece ser feliz"

¿A qué hora juegan Emelec vs Barcelona SC EN VIVO HOY y dónde ver a Christian Cueva por el Clásico del Astillero?

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: “Cuatro goles en 20 minutos"

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga vulneró el principio de neutralidad hasta en 5 oportunidades

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota