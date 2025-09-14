Alianza Lima vivió una pesadilla contra Deportivo Garcilaso en Matute. El equipo dirigido por Néstor Gorosito cayó 4-3 en su cancha y quedó muy complicado en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los aspectos que más se le cuestionó a los blanquiazules fue el desempeño en zona defensivo, pues en el primer tiempo les anotaron todos los goles.

Al finalizar el cotejo, el periodista Mr. Peet intentó encontrar alguna explicación para el mal nivel que mostraron los íntimos. "Yo puedo creer que la cabeza del jugador de Alianza está metida en este partido (U de Chile por Copa Sudamericana), que quizás sea el más importante de la historia. Entonces, haces un gol rápido y asumes que esto es trámite; en ese pensamiento, se te viene la noche (...)", manifestó en el programa 'Madrugol'.

Mr. Peet fulmina a la defensa de Alianza Lima tras derrota

"Yo no encuentro otra explicación a lo mal que jugó Alianza los primeros 45 minutos. No encuentro otra explicación a la forma como se regaló el primer tiempo del partido. Como lo dije en el arranque, reconozco el mérito y lo brillante que jugó Garcilaso, y lo bien plantado que lo presentó Carlos Bustos", agregó.

Si bien Mr. Peet elogió el planteamiento que realizó Carlos Bustos, calificó de infame los goles que recibió Alianza Lima en el Alejandro Villanueva.

"Los goles de Garcilaso son una cosa infame (...). Sin quitarle méritos a Garcilaso que tuvo altísimos rendimientos. Todos jugaron bien, pero para mí la figura fue Lojas: en el primer tiempo trascendió y en el segundo se dedicó a aguantar", concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo partido de Alianza Lima será el jueves 18 de setiembre contra la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este cotejo tendrá lugar en Matute.

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Con la caída frente al 'Pedacito de cielo', Alianza Lima ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.