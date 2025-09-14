HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet fulmina a la defensa de Alianza Lima tras derrota 4-3 en Matute: "Los goles de Garcilaso son una cosa infame"

El reconocido periodista cuestionó a los jugadores de Alianza Lima por lo "mal que jugaron" en el primer tiempo contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima se encuentra lejos de los primeros lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Madrugol/Liga 1
Alianza Lima se encuentra lejos de los primeros lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Madrugol/Liga 1

Alianza Lima vivió una pesadilla contra Deportivo Garcilaso en Matute. El equipo dirigido por Néstor Gorosito cayó 4-3 en su cancha y quedó muy complicado en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los aspectos que más se le cuestionó a los blanquiazules fue el desempeño en zona defensivo, pues en el primer tiempo les anotaron todos los goles.

Al finalizar el cotejo, el periodista Mr. Peet intentó encontrar alguna explicación para el mal nivel que mostraron los íntimos. "Yo puedo creer que la cabeza del jugador de Alianza está metida en este partido (U de Chile por Copa Sudamericana), que quizás sea el más importante de la historia. Entonces, haces un gol rápido y asumes que esto es trámite; en ese pensamiento, se te viene la noche (...)", manifestó en el programa 'Madrugol'.

PUEDES VER: Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: 'A Alianza Lima le deseo...'

lr.pe

Mr. Peet fulmina a la defensa de Alianza Lima tras derrota

"Yo no encuentro otra explicación a lo mal que jugó Alianza los primeros 45 minutos. No encuentro otra explicación a la forma como se regaló el primer tiempo del partido. Como lo dije en el arranque, reconozco el mérito y lo brillante que jugó Garcilaso, y lo bien plantado que lo presentó Carlos Bustos", agregó.

Si bien Mr. Peet elogió el planteamiento que realizó Carlos Bustos, calificó de infame los goles que recibió Alianza Lima en el Alejandro Villanueva.

"Los goles de Garcilaso son una cosa infame (...). Sin quitarle méritos a Garcilaso que tuvo altísimos rendimientos. Todos jugaron bien, pero para mí la figura fue Lojas: en el primer tiempo trascendió y en el segundo se dedicó a aguantar", concluyó.

PUEDES VER: Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: 'Como cualquier partido'

lr.pe

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo partido de Alianza Lima será el jueves 18 de setiembre contra la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este cotejo tendrá lugar en Matute.

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Con la caída frente al 'Pedacito de cielo', Alianza Lima ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Deportivo Garcilaso168440137+6
2Universitario157430114+7
3Sporting Cristal146420132+11
4Cusco FC13541071+6
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Alianza Universidad107313910-1
8Sport Huancayo982331112-1
9FBC Melgar9723278-1
10Juan Pablo II9723278-1
11Cienciano8622275+2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000
