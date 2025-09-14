HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

El portero de Deportivo Garcilaso se mostró contento por "ganarle a un equipo grande" como Alianza Lima y lograr ubicarse en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga 1.

Patrick Zubczuk es uno de los jugadores má experimentados de Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/Inka Digital TV
Patrick Zubczuk es uno de los jugadores má experimentados de Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/Inka Digital TV

Deportivo Garcilaso dio el batacazo con su triunfo en la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1: el equipo comandado por Carlos Bustos derrotó 4-3 a Alianza Lima en Matute y tomó la punta de la competición. Este cotejo no solo tuvo como protagonista al estratega argentino, quien se reencontró con su exclub, otro de los que resaltó fue el arquero Patrick Zubczuk.

El portero de 30 años, que se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes, se pronunció luego de obtener un triunfo en el recinto victoriano.

PUEDES VER: Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: 'A Alianza Lima le deseo...'

lr.pe

Patrick Zubczuk resta importancia al triunfo ante Alianza Lima

Al ser consultado si este triunfo era especial, Zubczuk remarcó que siempre se disfruta ganarle a un equipo grande como Alianza Lima; sin embargo, mencionó que solo sumaron 3 puntos como en cualquier cotejo del Clausura.

"Son tres puntos, es un partido como todos los que tenemos que jugar por nuestros objetivos. Fue un partido duro, ahora hay que disfrutarlo", manifestó en conferencia de prensa.

"Obviamente, es especial ganarle a un equipo grande en su cancha, siempre es lindo. Pero bueno, suman tres puntos como cualquier otro partido, como el siguiente que nos toca en casa también", concluyó.

PUEDES VER: DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: 'La tendencia es...'

lr.pe

Deportivo Garcilaso es el único líder del Torneo Clausura

El experimentado portero no dejó de destacar la buena campaña que vienen realizando en el certamen tras la llegada de Carlos Bustos al banquillo.

"Estamos haciéndolo bien, entendiendo la idea que quiere el profesor y el cuerpo técnico. Es un grupo de jugadores muy inteligentes y sacrificados que siempre tratamos de asimilar la idea y plasmar dentro de la cancha lo que nos piden. Lo estamos haciendo bien, siempre hay que ir hacia arriba para mejorar, corregir errores y hacer las cosas mejor", sustuvo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Deportivo Garcilaso168440137+6
2Universitario157430114+7
3Sporting Cristal146420132+11
4Cusco FC13541071+6
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Alianza Universidad107313910-1
8Sport Huancayo982331112-1
9FBC Melgar9723278-1
10Juan Pablo II9723278-1
11Cienciano8622275+2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000

Notas relacionadas
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

LEER MÁS
Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”

Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota