Deportivo Garcilaso dio el batacazo con su triunfo en la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1: el equipo comandado por Carlos Bustos derrotó 4-3 a Alianza Lima en Matute y tomó la punta de la competición. Este cotejo no solo tuvo como protagonista al estratega argentino, quien se reencontró con su exclub, otro de los que resaltó fue el arquero Patrick Zubczuk.

El portero de 30 años, que se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes, se pronunció luego de obtener un triunfo en el recinto victoriano.

Patrick Zubczuk resta importancia al triunfo ante Alianza Lima

Al ser consultado si este triunfo era especial, Zubczuk remarcó que siempre se disfruta ganarle a un equipo grande como Alianza Lima; sin embargo, mencionó que solo sumaron 3 puntos como en cualquier cotejo del Clausura.

"Son tres puntos, es un partido como todos los que tenemos que jugar por nuestros objetivos. Fue un partido duro, ahora hay que disfrutarlo", manifestó en conferencia de prensa.

"Obviamente, es especial ganarle a un equipo grande en su cancha, siempre es lindo. Pero bueno, suman tres puntos como cualquier otro partido, como el siguiente que nos toca en casa también", concluyó.

Deportivo Garcilaso es el único líder del Torneo Clausura

El experimentado portero no dejó de destacar la buena campaña que vienen realizando en el certamen tras la llegada de Carlos Bustos al banquillo.

"Estamos haciéndolo bien, entendiendo la idea que quiere el profesor y el cuerpo técnico. Es un grupo de jugadores muy inteligentes y sacrificados que siempre tratamos de asimilar la idea y plasmar dentro de la cancha lo que nos piden. Lo estamos haciendo bien, siempre hay que ir hacia arriba para mejorar, corregir errores y hacer las cosas mejor", sustuvo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura