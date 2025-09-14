Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"
El portero de Deportivo Garcilaso se mostró contento por "ganarle a un equipo grande" como Alianza Lima y lograr ubicarse en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga 1.
- Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"
- Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”
Deportivo Garcilaso dio el batacazo con su triunfo en la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1: el equipo comandado por Carlos Bustos derrotó 4-3 a Alianza Lima en Matute y tomó la punta de la competición. Este cotejo no solo tuvo como protagonista al estratega argentino, quien se reencontró con su exclub, otro de los que resaltó fue el arquero Patrick Zubczuk.
El portero de 30 años, que se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes, se pronunció luego de obtener un triunfo en el recinto victoriano.
PUEDES VER: Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: 'A Alianza Lima le deseo...'
Patrick Zubczuk resta importancia al triunfo ante Alianza Lima
Al ser consultado si este triunfo era especial, Zubczuk remarcó que siempre se disfruta ganarle a un equipo grande como Alianza Lima; sin embargo, mencionó que solo sumaron 3 puntos como en cualquier cotejo del Clausura.
"Son tres puntos, es un partido como todos los que tenemos que jugar por nuestros objetivos. Fue un partido duro, ahora hay que disfrutarlo", manifestó en conferencia de prensa.
"Obviamente, es especial ganarle a un equipo grande en su cancha, siempre es lindo. Pero bueno, suman tres puntos como cualquier otro partido, como el siguiente que nos toca en casa también", concluyó.
PUEDES VER: DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: 'La tendencia es...'
Deportivo Garcilaso es el único líder del Torneo Clausura
El experimentado portero no dejó de destacar la buena campaña que vienen realizando en el certamen tras la llegada de Carlos Bustos al banquillo.
"Estamos haciéndolo bien, entendiendo la idea que quiere el profesor y el cuerpo técnico. Es un grupo de jugadores muy inteligentes y sacrificados que siempre tratamos de asimilar la idea y plasmar dentro de la cancha lo que nos piden. Lo estamos haciendo bien, siempre hay que ir hacia arriba para mejorar, corregir errores y hacer las cosas mejor", sustuvo.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Deportivo Garcilaso
|16
|8
|4
|4
|0
|13
|7
|+6
|2
|Universitario
|15
|7
|4
|3
|0
|11
|4
|+7
|3
|Sporting Cristal
|14
|6
|4
|2
|0
|13
|2
|+11
|4
|Cusco FC
|13
|5
|4
|1
|0
|7
|1
|+6
|5
|Alianza Lima
|12
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|+1
|6
|Los Chankas
|12
|7
|4
|0
|3
|11
|14
|-3
|7
|Alianza Universidad
|10
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|8
|Sport Huancayo
|9
|8
|2
|3
|3
|11
|12
|-1
|9
|FBC Melgar
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|10
|Juan Pablo II
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|11
|Cienciano
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|5
|+2
|12
|Comerciantes Unidos
|8
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|-2
|13
|Atlético Grau
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|11
|-2
|14
|Ayacucho FC
|7
|7
|2
|1
|4
|6
|9
|-3
|15
|ADT
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|-6
|16
|Alianza Atlético
|6
|6
|1
|3
|2
|3
|3
|0
|17
|Sport Boys
|4
|8
|1
|1
|6
|2
|10
|−8
|18
|UTC
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|9
|−5
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0