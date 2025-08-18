Raúl Fernández lamentó falta de oportunidad a Diego Romero en Universitario y preferencia por Sebastián Britos: "No hubiera desentonado"
"No soy partidario de eso", fueron las palabras de 'Superman' en referencia a la falta de porteros peruanos en Universitario y Alianza.
En una reciente entrevista, el exportero de Universitario de Deportes Raúl Fernández habló sobre la situación en las porterías tanto del conjunto crema como de Alianza Lima. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que lamentó la falta de oportunidades para Diego Romero y que se prefiriera a Sebastián Britos.
Cabe resaltar que Britos, en las últimas semanas, ha sido muy cuestionado por los hinchas debido a sus constantes equivocaciones. Por su parte, ‘Superman’, lejos de criticarlo, destacó la jerarquía que posee el portero charrúa.
Raúl Fernández y su análisis sobre la portería de Universitario
Durante la entrevista para Tadokoro, Fernández comentó que Universitario prefirió un portero extranjero antes que apostar por uno peruano.
“A mí me sorprendió bastante que no le dieran la oportunidad (a Diego Romero) para que sea titular; creo que no hubiera desentonado. No le otorgaron la confianza y decidieron por un arquero que tenía jerarquía, que ganó un título en Uruguay (Sebastián Britos) y que le dio el respaldo que necesitaba un equipo grande como Universitario”, explicó Fernández.
Fernández lamenta ausencia de porteros peruanos en Universitario y Alianza Lima
En otro momento de la conversación, ‘Superman’ cuestionó que tanto Universitario como Alianza Lima tengan porteros extranjeros.
“Lamentablemente, después de muchos años, veo que la ‘U’ y Alianza tienen arqueros extranjeros. No soy partidario de eso”, agregó el exportero crema.