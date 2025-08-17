HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

Tras el duro empate contra Sport Huancayo, Valera se refirió a los próximos dos partidos que tendrá Universitario por la Conmebol Libertadores y el Torneo Clausura.

Universitario jugará el jueves con Palmeiras y el domingo contra Alianza Lima. Foto: composición LR/Universitario
Álex Valera volvió a ser titular en Universitario en el empate 1-1 con Sport Huancayo por la Liga 1. El delantero peruano abrió el marcador y jugó todo el partido. En la conferencia de prensa, el popular 'Valegol' analizó lo que fue el encuentro y también habló sobre los dos partidos que se le avecinan a la 'U': primero, ante Palmeiras en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y luego el clásico ante Alianza Lima en el Monumental.

El atacante de 29 años se mostró optimista de cara a ambos partidos y aseguró que él, al igual que sus demás compañeros, se encuentran listos para afrontar los cotejos de la mejor forma.

lr.pe

Álex Valera sobre los próximos partidos de Universitario

"Creo que vamos a salir a afrontarlo de la mejor manera, como una final más que tenemos. Ahora viene el clásico que es importante para nosotros. Creo que estamos preparados para afrontar los dos partidos", declaró en rueda de prensa, donde estuvo junto al técnico Jorge Fossati.

El atacante nacional registra hasta el momento 3 goles y una asistencia en el Torneo Clausura y es la principal carta de gol en el conjunto merengue.

lr.pe

¿Cuándo jugará Universitario contra Palmeiras y Alianza Lima?

El segundo partido de Universitario contra el Verdao por la Conmebol Libertadores será el jueves 21 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Luego, el 24 del mismo mes, recibirán a Alianza Lima en el Monumental desde las 5.30 p. m. (hora de Perú) en lo que será una nueva edición del clásico peruano.

Martín Pérez Guedes no calló y dejó fuerte mensaje tras polémico gol anulado a Universitario en empate: "Están en contra de nosotros"

¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

Franco Velazco cuestionó offside cobrado a Universitario en empate y apunta: "Después de acuerdos y plataformas de TV, vienen..."

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y queda rezagado en el Torneo Clausura

