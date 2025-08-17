Álex Valera volvió a ser titular en Universitario en el empate 1-1 con Sport Huancayo por la Liga 1. El delantero peruano abrió el marcador y jugó todo el partido. En la conferencia de prensa, el popular 'Valegol' analizó lo que fue el encuentro y también habló sobre los dos partidos que se le avecinan a la 'U': primero, ante Palmeiras en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y luego el clásico ante Alianza Lima en el Monumental.

El atacante de 29 años se mostró optimista de cara a ambos partidos y aseguró que él, al igual que sus demás compañeros, se encuentran listos para afrontar los cotejos de la mejor forma.

Álex Valera sobre los próximos partidos de Universitario

"Creo que vamos a salir a afrontarlo de la mejor manera, como una final más que tenemos. Ahora viene el clásico que es importante para nosotros. Creo que estamos preparados para afrontar los dos partidos", declaró en rueda de prensa, donde estuvo junto al técnico Jorge Fossati.

El atacante nacional registra hasta el momento 3 goles y una asistencia en el Torneo Clausura y es la principal carta de gol en el conjunto merengue.

¿Cuándo jugará Universitario contra Palmeiras y Alianza Lima?

El segundo partido de Universitario contra el Verdao por la Conmebol Libertadores será el jueves 21 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Luego, el 24 del mismo mes, recibirán a Alianza Lima en el Monumental desde las 5.30 p. m. (hora de Perú) en lo que será una nueva edición del clásico peruano.