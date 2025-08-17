HOYSuscripcion LR Focus

Delantero de Sport Huancayo revela cómo los 'motivó' su DT para empatarle a Universitario: "A veces hace falta un grito"

Universitario de Deportes empató 1-1 contra Sport Huancayo en la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro dejó a la 'U' en la segunda posición de la tabla.

Javier Sanguinetti habló acerca del compromiso entre Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo. Foto: captura L1 Max

Universitario de Deportes atraviesa un momento amargo tras el empate frente a Sport Huancayo. El partido, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, terminó 1-1, por lo que ambos equipos debieron compartir puntos. La 'U' empezó ganando con un gol de Álex Valera (8'), pero Javier Sanguinetti puso el 1-1 final a los 63'. La polémica de la tarde fue el segundo gol de Valera anulado por un milimétrico fuera de juego.

Tras finalizar el encuentro, en comunicación con los medios, Sanguinetti habló acerca del desarrollo del partido, donde reveló la 'motivación' de su entrenador Richard Pellejero, quien, según el jugador, les gritó para salir a afrontar el segundo tiempo y lograr empatar el marcador.

PUEDES VER: ¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

lr.pe

Javier Sanguinetti revela la motivación de Richard Pellejero

El argentino comenzó hablando sobre el desarrollo del encuentro, donde resaltó que no fue el partido esperado. "Lastimosamente creo que no hicimos un buen partido, pero bueno tampoco podíamos perder en casa. Tenemos una localía bastante fuerte y bueno, sumar siempre es bueno", explicó en un primer momento.

Minutos después, tras la consulta sobre qué les dijo su entrenador, comentó lo siguiente: "La verdad que hace falta un grito para despertar, pero bueno somos seres humanos, las cosas a veces no nos salen y en el segundo tiempo tuvimos una mejor actitud", finalizó el jugador.

¿Cómo quedó el encuentro entre Universitario y Sport Huancayo?

Sport Huancayo logró un valioso empate frente a Universitario de Deportes, que llega afectado tras la derrota por Copa Libertadores frente a Palmeiras. El partido, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, deja a la 'U' en la segunda posición, mientras que los huancainos se ubican sextos en la tabla.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su sarcástico mensaje a la Liga 1 por programación apretada previo a duelo con Palmeiras: "Parece que tienen superpoderes"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal61416
2. Universitario6714
3. Cusco FC4712
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Alianza Atlético506
8. Juan Pablo II6-26
9. Los Chankas4-46
10. ADT5-46
11. Cienciano515
12. Comerciantes Unidos5-25
13. Binacional5-25
14. Melgar5-25
15. Atlético Grau4-24
16. Alianza Universidad5-34
17. Ayacucho FC5-34
18. Sport Boys6-64
19. UTC4-41
