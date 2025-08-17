Universitario de Deportes atraviesa un momento amargo tras el empate frente a Sport Huancayo. El partido, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, terminó 1-1, por lo que ambos equipos debieron compartir puntos. La 'U' empezó ganando con un gol de Álex Valera (8'), pero Javier Sanguinetti puso el 1-1 final a los 63'. La polémica de la tarde fue el segundo gol de Valera anulado por un milimétrico fuera de juego.

Tras finalizar el encuentro, en comunicación con los medios, Sanguinetti habló acerca del desarrollo del partido, donde reveló la 'motivación' de su entrenador Richard Pellejero, quien, según el jugador, les gritó para salir a afrontar el segundo tiempo y lograr empatar el marcador.

Javier Sanguinetti revela la motivación de Richard Pellejero

El argentino comenzó hablando sobre el desarrollo del encuentro, donde resaltó que no fue el partido esperado. "Lastimosamente creo que no hicimos un buen partido, pero bueno tampoco podíamos perder en casa. Tenemos una localía bastante fuerte y bueno, sumar siempre es bueno", explicó en un primer momento.

Minutos después, tras la consulta sobre qué les dijo su entrenador, comentó lo siguiente: "La verdad que hace falta un grito para despertar, pero bueno somos seres humanos, las cosas a veces no nos salen y en el segundo tiempo tuvimos una mejor actitud", finalizó el jugador.

¿Cómo quedó el encuentro entre Universitario y Sport Huancayo?

Sport Huancayo logró un valioso empate frente a Universitario de Deportes, que llega afectado tras la derrota por Copa Libertadores frente a Palmeiras. El partido, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, deja a la 'U' en la segunda posición, mientras que los huancainos se ubican sextos en la tabla.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025