¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Santamaría y su amargo lamento tras dejar escapar el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo: "Nos generaron una y terminó en gol"

El jugador de Universitario se pronunció tras el 1-1 con Sport Huancayo de visita. Además, fue consultado por el gol anulado a Álex Valera en el segundo tiempo.

Anderson Santamaría fue titular en el empate de Universitario. Foto: captura de L1 Max
Anderson Santamaría fue titular en el empate de Universitario. Foto: captura de L1 Max

Universitario no pudo vencer a Sport Huancayo y empató 1-1 por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Los cremas comenzaron ganando con gol de Álex Valera en el primer tiempo. En la etapa complementaria, la 'U' extendió la ventaja con otro tanto del delantero; sin embargo, la jugada fue anulada por offside. Minutos después de esta acción, apareció Javier Sanguinetti para decretar lo que sería la igualdad final. Anderson Santamaría, escogido la figura del partido, declaró a ras de cancha tras el final.

El central peruano de 33 años mostró su molestia por el resultado y aseguró que el Rojo Matador solo aprovechó la única ocasión clara de gol que generaron.

Anderson Santamaría tras el Universitario vs Sport Huancayo: "Estamos un poco molestos"

"Un poco molestos porque generamos varias a pesar de jugar en una cancha muy dificil. Ellos nos generaron una y terminó en gol. Molestos por este resultado", comenzó diciendo.

Al ser consultado por el gol anulado a Álex Valera, evitó hablar de la acción y señaló que no revisó la jugada, por lo que no le queda claro si estuvo bien invalidado. Asimismo, fue enfático en precisar que se encuentra siempre listo para jugar en el equipo.

"No sé si fue mal anulado (el gol), no soy de hablar de los árbitros, tendría que verla, no sé cómo fue la situación ahí, pero son situaciones que tenemos que mejorar, porque todavía quedan muchos partidos. (...) Yo estoy siempre preparado, desde un inicio lo dije cuando llegué, sabía que iba a hacer complicado por la competencia interna, pero estoy esperando mi oportunidad", agregó.

Santamaría mentalizado en Palmeiras tras empate con Sport Huancayo

El defensor nacional indicó que la goleada de Palmeiras en el Monumental por la Conmebol Libertadores era algo que ya quedó atrás y que el foco estaba en esta jornada de la Liga 1. No obstante, aseguró que ahora ya piensa en la vuelta, donde tratarán de hacer un buen papel.

"Nosotros vamos partido a partido (sobre si había necesidad de ganar tras la derrota contra el Verdao), lo de la Copa Libertadores quedó en el jueves, hoy era importante ganar aquí. Y bueno, ahora culminada esta fecha volvemos a pensar en Palmeiras, vamos trabajar en estos días para ir a Brasil a hacer las cosas de la mejor manera", finalizó.

