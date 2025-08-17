HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Martín Pérez Guedes no calló y dejó fuerte mensaje tras polémico gol anulado a Universitario en empate: "Están en contra de nosotros"

El volante de Universitario alzó su voz luego del empate ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura y aseguró que sienten que hay algo en contra de la 'U'.

Martín Pérez Guedes fue titular en el Universitario vs Sport Huancayo. Foto: captura de L1 MAX
Martín Pérez Guedes fue titular en el Universitario vs Sport Huancayo. Foto: captura de L1 MAX

"Estamos un poco molestos, el equipo hizo un esfuerzo enorme, venir a jugar a la altura es complicado. Hicimos buen partido en líneas generales. Uno siempre trata de hablar con respeto, pero vengo de un pueblo pequeño y la liga es pequeña y hay mejores cámaras que las que hay aquí. La línea no está bien tirada, nos duele porque vinimos hasta acá, queremos ganar el Clausura, competir y estas cosas nos molestan. No lo sé, eso siempre ha pasado desde que estoy en la 'U'. Se hablan muchas cosas, no somos mucho de escuchar a las redes o la televisión, pero sí se siente que de alguna forma u otra están en contra de nosotros, pero eso nos fortalece como grupo, nos ayudan con ir con más ganas a lo que queda", declaró el argentino tras el 1-1 de Universitario ante Sport Huancayo por el Clausura.

