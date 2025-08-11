HOYSuscripcion LR Focus

Filtran video de Juan Reynoso yendo a buscar al árbitro tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal pese a que no dirigió

El DT de Melgar fue captado en una zona del Estadio Alberto Gallardo reclamándole al árbitro Edwin Ordóñez tras el triunfo de Sporting Cristal por el Torneo Clausura.

El último equipo que dirigió Juan Reynoso antes de llegar a Melgar fue la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Willax Deportes
Melgar alargó su crisis el último domingo 10 de agosto tras perder por la mínima diferencia ante Sporting Cristal. El Dominó, quien tuvo en la zona técnica a Víctor Balta, solo ha ganado un partido de los cinco que ha disputado. Para intentar revertir esta situación, la dirigencia decidió contratar como entrenador del primer equipo a Juan Reynoso. Pese a que recién este lunes 11 fue oficializado en conferencia de prensa, el 'Cabezón' asistió a una de las tribunas del Gallardo para presenciar el encuentro.

En las últimas horas, se difundió un video en el que se le ve a Juan Reynoso conversando con la terna arbitral liderada por Edwin Ordóñez tras el encuentro por el Torneo Clausura.

Juan Reynoso fue captado conversando con los árbitros tras derrota de Melgar

En el video, compartido por Willax Deportes, se puede apreciar que el exentrenador de la selección peruana se acerca a los árbitros, quienes se dirigían rumbo a las camerinos. Pese a la intención del 'Cabezón' de conversar con ellos, los réferis no pararon y siguieron su camino, lo que hizo que los siguiera.

Esta escena generó la crítica del periodista Omar Ruiz de Somocurcio, quien aseguró que el técnico nacional no tenía nada que hacer ahí, ya que aún no era presentado de manera oficial en el Dominó.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras ser presentado en Melgar?

"He integrado y hoy sé que como se entrenaba en 2015 no se entrena en 2025. He estado fuera del fútbol, pero no fuera del juego, he estado capacitándome en la élite del fútbol y busco integrar esa tecnología en el club. Para concluir, van a encontrar un Juan Reynoso más emocional, no el frío de hacer algunos años", fue parte de lo que declaró en conferencia.

