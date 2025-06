El árbitro Michael Espinoza fue suspendido por la Conar de forma indefinida tras anular el gol de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima. El colegiado protagonizó un polémico episodio en los minutos finales del partido pendiente entre los blanquiazules y los cutervinos, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

En dicho compromiso, el colegiado tuvo la decidió de invalidad el tanto que marcó el delantero Matías Sen, en el tramo final del compromiso, el cual pudo significar el empate para los dirigidos por Daniel Ferreyra en el Mansiche de Trujillo.

Conar suspende a Michael Espinoza tras polémica en partido de Alianza

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Conar decidió sancionar al juez FIFA y, además, lo retiró de la programación de la siguiente jornada del torneo local.

"Michael Espinoza ha sido suspendido de forma indefinida por la Conar luego del Comerciantes Unidos - Alianza Lima. El juez FIFA ha sido retirado del Sport Huancayo - Melgar, programado antes del partido en Trujillo", reveló el comunicador mediante redes sociales.

Conar publicó los audios del encuentro entre Alianza y Comerciantes Unidos

A través de sus redes sociales, la Conar difundió el audio entre el árbitro principal y los miembros del VAR, en el que se evidencia que los encargados del videoarbitraje consideraron que el gol fue válido y no debió ser anulado. "En su chequeo con distintos ángulos realizaron el análisis y detectaron una mano accidental, pero fue encontrada una mano en posición natural, lo cual no constituye una infracción. Siga, siga esta en posición natural, todos habilitados, controla el balón y hay movimiento natural,. Luego lateraliza el juego, no hay fuera de juego. Tengo gol confirmado (...)", se escucha en el clip.

Espinoza en ese momento consideró revisar la jugada. "Ok, correcto. Gol… ¿Quieres que vaya a verla? Ok. Para usted, señor. Voy a ir a verla", solicitó. Asimismo, el colegiada presento sus argumentos para anular el tanto: "yo tengo aquí una mano en ataque que está en posición natural, y con esa mano se apoya (…) El balón se le iba, el jugador con la mano hace que ese balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy a ir con mano de tiro libre".

¿Cómo queda Alianza con esta victoria?

Con este triunfo, los 'íntimos' se colocan en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, superando por un punto a Universitario. Esta victoria mantiene al equipo firme en su camino hacia el título del campeonato.