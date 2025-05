Alianza Lima se quedó con las manos vacías tras caer derrotado por 1-0 ante Cienciano con gol de Christian Cueva, un exjugador de la casa. El partido tuvo jugadas polémicas que fueron protagonistas dentro y fuera de los 90 minutos, esto debido al arbitraje cuestionado de Bruno Pérez por el penal cobrado al cuadro imperial y el que no le pitaron a Paolo Guerrero.

Previo a su regreso a Cusco, Carlos Desio habló sobre el arbitraje de Bruno Pérez y resaltó que no está acostumbrado a cuestionar el trabajo de ellos, así sea a favor o en contra. Además, comentó que a veces las personas cuando pierden un partido solo se centran en culpar a cosas extras por el dolor que sienten en ese momento.

Carlos Desio respalda arbitraje de Bruno Pérez

"Cuando uno pierde, con ese dolor se culpa a cosas extras. No estoy en contra de nada. Nunca hablo de los árbitros, ni a favor ni en contra. Los árbitros están, dirigen, tienen mucha presión, tomar decisiones. Fue al VAR y determinó penal. Después se armó un tumulto que perjudica al espectáculo. Ganamos a un equipo muy bueno, que está haciendo bien las cosas y feliz por eso, por los jugadores, están demostrando que les está gustando la idea y lo hacen partícipe en cada partido", declaró el entrenador de Cienciano.

CONAR reveló los audios del VAR en el penal no cobrado a Paolo Guerrero

El desempeño del árbitro Bruno Pérez fue uno de los aspectos más comentados en la caída de Alianza Lima frente a Cienciano en el Torneo Apertura de la Liga 1. Diversos sectores cuestionaron varias de sus decisiones, entre ellas la falta no sancionada sobre Paolo Guerrero dentro del área cusqueña, generando polémica entre hinchas y analistas.

"Al minuto 47, al ejecutarse un saque de esquina a favor del equipo azul y blanco, un defensor del equipo rojo sujeta a un atacanta limitándole su movimiento para ir a disputar el balón. El árbitro, que no hizo la gestión de prevención, y que adopta una mala ubicación mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas. Y no hace un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que, erróneamente, decide no llamar a una revisión de campo", se escuchó en el video de la CONAR.