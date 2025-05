La gente de Alianza Lima salió a hablar a la mañana siguiente de la derrota ante Cienciano en Matute por el Torneo Apertura. Néstor Gorosito y Carlos Zambrano, quienes fueron expulsados por el árbitro Bruno Pérez, declararon ante la prensa en Esther Grande de Bentín sobre lo acontecido en la cancha de La Victoria y ambos aseguraron que el juez principal influyó en la caída a manos de los imperiales.

En primer lugar, el defensor señaló que el árbitro Bruno Pérez le había confesado que no fue penal y después, el entrenador blanquiazul se mostró en contra de las decisiones que se tomaron en Matute. Para Néstor Gorosito, esto es "consecuencia de lo que venimos sufriendo desde un principio de torneo" y que decidió irse antes que se ejecute el penal de Christian Cueva porque sentía vergüenza.

"¿Hasta cuando? Nosotros llegamos hasta un lugar como cuerpo técnico, ya después viene la cuestión del club. De la parte deportiva ya está y ayer la cuestión de ayer porque no podía hablar y me pareció lógico. Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando y me voy en la cancha. Por ahí cruzo la cancha y me tiene que botar. Ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que estamos creando se hacen más difícil de sobrellevar", declaró el entrenador de Alianza Lima esta mañana en Esther Grande de Bentín.