El final del partido entre Alianza Lima y Cienciano del Cusco nos dejó varios episodios polémicos. Uno de los más comentarios fue la decisión de Néstor Gorosito de abandonar el campo de juego luego de que el árbitro Bruno Pérez decidiera cobra un penal para los cusqueños por un codazo de Carlos Zambrano.

El 'Kaiser' no fue el único castigado, el colegiado también expulsó a Paolo Guerrero por sus efusivos reclamos. Al percatarse de esto, el estratega íntimo decidió marcharse y realizó unos controvertidos gestos, los cuales determinaron su expulsión.

Néstor Gorosito revela por qué abandonó el campo antes de finalizar partido de Alianza Lima

En un primer momento, 'Pipo' Gorosito indicó que se sentía indignado con lo que venía ocurriendo en el partido y, por ello, decidió cruzar el campo de juego.

"¿Hasta cuando? Nosotros llegamos hasta un lugar como cuerpo técnico, ya después viene la cuestión del club. De la parte deportiva ya está y ayer no podía hablar. Me pareció lógico... Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando y me voy de la cancha. Por ahí cruzo la cancha y me tiene que botar. Ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que estamos creando se hacen más difícil de sobrellevar", manifestó ante los medios de comunicación.

Por otra parte, el entrenador de 60 años cuestionó el desempeño del árbitro Bruno Pérez por las constantes amonestaciones en contra de los jugadores de Alianza Lima.

"Trastoca todo. Es consecuencia de lo que venimos sufriendo desde un principio de torneo. No es de ahora. Y duele, lastima, porque el alcance nuestro como cuerpo técnico es trabajar, venir a entrenar para el partido, dosificar, ataquemos por acá, por allá. Hasta ahí llegamos como cuerpo técnico, después tiene que haber gestiones en las cuales no pase lo que nos pasa normalmente en todos los partidos. A los dos o tres minutos, tarjeta amarilla de forma constante para nosotros y después vemos, porque uno ve todos los partidos, que da la casualidad de que todos los que se están arrimando arriba los empiezan a perjudicar", agregó.

Así abandonó Néstor Gorosito en campo de juego

Gorosito se metió al campo de juego en los descuentos y decidió marcharse a los camerinos. En medio del trayecto, el técnico argentino tuvo un cruce de palabras con el árbitro y fue expulsado.