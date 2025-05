Una de las polémicas que dejó la victoria de Cienciano sobre Alianza Lima fue el agarrón de Valoyes en contra de Paolo Guerrero sobre el final del primer tiempo que el árbitro Bruno Pérez no pitó como penal. En redes sociales se instaló el debate de si debió haber sido cobrado o no, por lo que el periodista Vicente Cisneros salió a explicar por qué el juez principal decidió no penalizar la sujeción.

En primer lugar, el comunicador señaló que si bien existió un agarrón del defensor de Cienciano sobre el delantero de Alianza Lima, el árbitro Bruno Pérez no pitó penal porque Guerrero no estaba cerca al balón y que esta acción se llevó a cabo en un lugar diferente al que se encontraba el balón cuando se ejecutó el tiro de esquina.

"¿Hay sujeción de Valoyes en contra de Paolo Guerrero? Hay sujeción. Hay un tiro de esquina, el balón viene hacia el primer palo, Guerrero estaba sujetado por Valoyes en el segundo palo. Cuando el arquero va y despeja con los puños y cae Paolo, este no estaba cera al balón. Estaba muy lejos de la acción y si uno ve el video y lo para, Bruno Pérez está mirando más en la ejecución de la falta y la acción era en el otro lado. O sea que si tuviera Huamán que llamarlo desde el VAR, tendría que decirle algo que quizás Bruno no ve. No está tan atento a la sujeción de Valoyes contra Guerrero, sino a la acción del tiro de esquina", empezó analizando el periodista en su cuenta de YouTube 'Vicente Cisneros Periodista Oficial'.

Luego, Cisneros hizo un símil con los abrazos de Aldo Corzo que tampoco se sancionaban como penales: "Sujeción existe y voy a ser muy franco con lo que voy a hablarles. Antes Vicente Cisneros hablaba mucho de los abrazos de Corzo en el área, incluso él los hacía caer y no se sancionaban penales. La pregunta es, ¿toda sujeción es falta para cobrar y sancionar penal? No. Ahí viene la interpretación o lo que uno denomina jugada gris".

Finalmente, el comunicador de GOLPERU comentó que había asistido a una charla organizada por Winston Reátegui, Henry Gambeta y Henry Carrillo, encargados de dirigir la CONAR, quienes le explicaron los motivos para cobrar penal cuando existe una sujeción en el área.

"No toda sujeción en el área es penal. Es verdad que el reglamento habla de sujeciones, pero después vienen las recomendaciones al reglamento. Yo he estado presente en una charla que dio Winston Reátegui, Henry Gambeta y Henry Carrillo, quienes manejan la CONAR y esta fue mi pregunta clara, porque esto es de años, pregunté y me dijeron lo siguiente: 'Vicente, para cobrar penal, la recomendación de la FIFA es que los penales sean claros. Para que sean claros, las sujeciones en defensa contra el atacante tienen que hacer que esa sujeción impida al delantero a llegar a la trayectoria del balón o que lo haga caer'. Vi la jugada nuevamente, hay sujeción, pero la pelota está en otro lado del campo. Paolo gira y lo que sucede es que se tira, no cae producto de la sujeción", expresó.