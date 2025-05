Bruno Pérez fue protagonista por su polémico arbitraje en el Alianza Lima vs Cienciano. Foto: composición LR/X

Bruno Pérez fue protagonista por su polémico arbitraje en el Alianza Lima vs Cienciano. Foto: composición LR/X

Alianza Lima y Cienciano nos regalaron un partido con muchas emociones y jugadas polémicas dentro y fuera de los 90 minutos. El equipo drigido por Néstor Gorosito cayó por 1-0 con gol de Christian Cueva en los últimos minutos tras una falta que fue cuestionada y generó diversas opiniones entre el cuadro blanquiazul.

El polémico arbitraje de Bruno Pérez dejó incomodidades y opiniones en los programas deportivos. Uno de ellos fue Henry Quinteros, que le pareció completamente extraño como era la actuación del juez principal en contra de las jugadas de peligro de Paolo Guerrero. El exfutbolista señaló que parecía que él tenía algo personal con el delantero peruano y no le parecía normal sus sanciones con el Depredador.

Henry Quinteros dejó intrigante comentario sobre Bruno Pérez y Paolo Guerrero

Al exfutbolista le pareció fuera de lo común que Paolo Guerrero sea sancionado rápidamente por Bruno Pérez y comentó que, con el accionar del árbitro, una duda le cayó por tener "algo pendiente" con el delantero peruano. Además, explicó que no fue normal que lo sancionaran con tarjeta amarilla en la primera jugada.

"Por momentos tengo esa sensación de que el árbitro con Paolo tenía algo distinto. Me parece que tenían algo pendiente, porque cuando vino esa jugada de peligro de frente le saca la roja y fue ahí donde el VAR lo llama. La primera para mí no fue amarilla. No sé, había una sensación distinta contra Paolo", comentó el exfutbolista, Henry Quintero

¿Qué dejaron los audios del VAR publicados por la CONAR?

Según lo que se logra captar en el audio, los árbitros encargados del VAR confirman que la acción de Paolo Guerrero fue completamente legítima, sin motivos para sancionar al delantero peruano. Luego de esta revisión, le indican a Bruno Pérez que continúe con el partido, señalando que el atacante habría exagerado la jugada.

"Para mí todo limpio. Si no hay nada que revisar lo termino (primer tiempo), ¿ok?". Por su parte, el encargado del VAR señala que Guerrero se tira y respalda al juez principal: "Se tira, en su sitio, se tira. Ahí se está tirando. Quiere girar, quiere girar y se tira en su lugar. Bruno, todo limpio", se logró escuchar en el video publicado en la cuenta de YouTube de la CONAR.