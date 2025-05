El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano dejó varias polémicas por el arbitraje de Bruno Pérez, quien fue cuestionado por el penal cobrado a favor del cuadro imperial y la falta dentro del área que no fue sancionada a Paolo Guerrero. La CONAR, en su cuenta de YouTube, publicó los audios del VAR en la jugada ante el Depredador y señalaron que no hubo infracción en contra del delantero blanquiazul.

Entre lo que se logra escuchar, los encargados de manejar el VAR dicen que la jugada de Paolo Guerrero fue todo limpio y que nunca hubo sanción en contra del Depredador. Posterior a ello, le indican a Bruno Pérez que siga el compromiso, ya que el delantero peruano "se tira".

PUEDES VER: CONAR admite que sí hubo penal contra Paolo Guerrero y sancionarán a Bruno Pérez de manera interna

CONAR revela los audios en contra de Paolo Guerrero

"Para mí todo limpio. Si no hay nada que revisar lo termino (primer tiempo), ¿ok?". Por su parte, el encargado del VAR señala que Guerrero se tira y respalda al juez principal: "Se tira, en su sitio, se tira. Ahí se está tirando. Quiere girar, quiere girar y se tira en su lugar. Bruno, todo limpio", se logró escuchar en el video publicado en la cuenta de YouTube de la CONAR.

Esta jugada generó incomodidad en la banca de Alianza Lima, que minutos después terminó generando un caos con la expulsión de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y el entrenador 'Pipo' Gorosito, quien se fue antes de culminar el partido y fue ahí donde Bruno Pérez le mostró la tarjeta roja.

¿Cómo fue el penal que no le cobraron a Paolo Guerrero?

El delantero peruano pidió que le cobraran una falta dentro del área que pudo ser penal a favor de Alianza Lima, luego de que Jimmy Valoyes lo abrazara y no lo dejara girar para tratar de anotar el primer gol del partido. En el chequeo del VAR, finalmente Bruno Pérez decidió culminar el partido, ya que al conversar con los encargados decidieron y llegar a una conclusión de que no había falta en contra de Paolo Guerrero.

¿Por qué abandonó el campo de juego Néstor Gorosito?

El desenlace del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano del Cusco estuvo marcado por diversas controversias. Uno de los momentos más discutidos fue la reacción de Néstor Gorosito, quien optó por retirarse del campo tras la determinación del árbitro Bruno Pérez de sancionar un penal a favor del equipo cusqueño, que fue originado por un codazo de Carlos Zambrano.

"¿Hasta cuando? Nosotros llegamos hasta un lugar como cuerpo técnico, ya después viene la cuestión del club. De la parte deportiva ya está y ayer no podía hablar. Me pareció lógico. (...) Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando y me voy de la cancha. Por ahí cruzo la cancha y me tiene que botar. Ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que estamos creando se hacen más difícil de sobrellevar", respondió a la prensa.