La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima generó una nueva dinámica en el equipo, especialmente en la delantera, donde la competencia con Hernán Barcos por el puesto de titular está más viva que nunca. Aunque ambos jugadores son figuras de renombre y cuentan con una vasta experiencia a nivel internacional, la lucha por ser el principal delantero no generó conflicto alguno, sino que, por el contrario, reforzó la unidad y competitividad del equipo. El ‘Pirata’ se pronunció sobre cómo lleva la disputa por el puesto con el ‘Depredador’.

A pesar de la rivalidad que naturalmente se da entre jugadores que buscan el mismo objetivo, Barcos reveló que la relación con Guerrero es de respeto y apoyo mutuo. Los dos saben que la competencia es necesaria para el crecimiento del equipo, pero también entienden que, más allá del puesto, su prioridad es llevar a Alianza Lima a la cima de los torneos nacionales e internacionales.

Hernán Barcos se pronuncia sobre la competencia con Paolo Guerrero

La competencia entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero por el puesto de titular en Alianza Lima ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación desde que coincidieron. El argentino, quien ha sido la primera opción para Néstor Gorosito en la Copa Libertadores, destacó que tanto él como el capitán de la selección peruana tienen la misma intención: jugar y aportar al equipo.

“Somos competitivos, por eso a él no le gusta cuando no le toca jugar, no porque juegue yo o a mí porque juegue Paolo, los dos queremos jugar y vamos a estar incómodos cuando no nos toca, pero eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos, que no nos va a importar nada. Estamos ahí apoyando, sumando y en los minutos que nos toque dejamos todo como lo hacemos en cada partido”, indicó el ‘Pirata’ en entrevista con Movistar Deportes.

De esta forma, Barcos echa por tierra algunos rumores sobre su supuesta mala relación con Guerrero, la que se debería al deseo de ambos por ser titulares indiscutibles. Por lo contrario, el argentino aseguró que, si bien los dos quieren estar en todos los partidos, saben que tienen que apoyar al equipo jueguen o no.

Hernán Barcos revela lo que significa ser ídolo para los hinchas de Alianza Lima

Ser ídolo de una hinchada tan apasionada como la de Alianza Lima es una gran responsabilidad, y Hernán Barcos lo sabe bien. El atacante, que llegó a la institución en 2021, ha sido un pilar fundamental en el ataque del club y supo ganarse el cariño de los hinchas con sus actuaciones. El goleador habló sobre lo que significa para él ser un ídolo y cómo la relación con la hinchada es uno de los aspectos que más valora de su carrera en el fútbol peruano.

“Es un sueño poder ser ídolo de un club como Alianza Lima y que te lo diga la propia gente, eso habla bien del trabajo, de la persona que uno es y me enorgullece que me nombren ídolo”, afirmó Barcos, que puso en duda su retiro a final de temporada y que deslizó una probable renovación de contrato con Alianza.