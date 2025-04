Alianza Lima está viviendo días de ensueño. Luego de ganar por 3-2 a Talleres por la Copa Libertadores, los blanquiazules sumaron sus primeros tres puntos y mantienen vivas las esperanzas por clasificar a los octavos del torneo. Las figuras de este partido fueron Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El 'Depredador' marcó un doblete, mientras que el 'Pirata' puso el tanto de la victoria en los últimos minutos. A pesar de su edad, ambos delanteros siguen deleitando al pueblo íntimo.

Luego de sus anotaciones, Guerrero y Barcos ingresaron al top 5 de goleadores más veteranos en la Copa Libertadores. A raíz de esto, un grupo de periodistas argentinos elogiaron a ambos atacantes y dejaron un peculiar calificativo.

Periodistas argentinos se rinden ante Paolo Guerrero y Hernán Barcos

ESPN elaboró un ranking con los goleadores más longevos de la Copa Libertadores. En esta lista, resaltan Paolo Guerrero y Hernán Barcos tras lo hecho ante Talleres. En principio, elogiaron al máximo goleador de la selección peruana.

"Paolo siempre está. Es el jugador más longevo en anotar un doblete en Copa Libertadores. En cierto punto, relanzó una carrera que parecía que en Racing se estaba acabando, luego se consagró en Sudamericana y en Alianza Lima es figura. Es una campaña histórica de Alianza Lima. (Paolo) está bien físicamente", mencionaron.

Posteriormente, alabaron la gran técnica del 'Pirata' para definir el agónico gol de Alianza Lima frente a Talleres. "Barcos surge de Racing. Qué calidad para bajar y definir. Viejitos piolas. Los más longevos en marcar en la Libertadores", añadieron.

Hernán Barcos habla sobre si se retirará con Paolo Guerrero en Alianza Lima

El goleador del equipo victoriano no solo compartió sus impresiones sobre su posible retiro con Paolo Guerrero, sino que también mencionó la competencia sana que mantienen por ser titulares.

Barcos resaltó que ambos se sienten frustrados cuando no tienen la oportunidad de jugar; no obstante, esto no es motivo de discordia, sino que lo utilizan como incentivo para ser más competitivos y darlo todo por el equipo.

"Es difícil retirarse y pensar en eso. Vamos a esperar diciembre y ver cómo terminamos. La verdad que con Paolo muy bien. Trabajamos y nos exigimos mutuamente. Los dos queremos estar, jugar y nos exigimos para potenciarnos. Al que le toque, que lo haga de la mejor manera. No simplemente porque uno quiere jugar va a desearle el mal al compañero. Estamos muy tranquilo con eso. Cuando él no juega o yo podemos estar molestos porque somos competitivos y es así. Eso no nos lleva a hablar mal del otro", respondió Hernán.