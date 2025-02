Apagón en Chile: suspenden tercera noche del Festival de Viña 2025

Debido al corte de luz que afecta Chile, el Gobierno de ese país decretó "Estado de excepción por catástrofe". Es decir, al ser afectadas las regiones, el Festival de Viña del Mar quedó suspendido.

"Con mucha pena, en este momento no se puede realizar el evento, no hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno de la Quinta Vergara y, a pesar que puede haber sistemas de emergencia en el mismo recinto, hay un entorno que hace totalmente poco recomendable seguir adelante. Podría cambiar eso en los próximos minutos, pero por ahora no tenemos ninguna certeza", informó la ministra Carolina Tohá.

Según informa la prensa chilena, la medida rige desde la región de Arica y Parinacota y Los Lagos. Las autoridades han establecido toque de queda desde las 22.00 horas de hoy hasta las 6.00 horas del miércoles 25.

La cantante peruana, Renata Flores, alistaba su segunda presentación en la competencia folclórica. "El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que, debido a la falta de energía eléctrica en la comuna, se decidió suspender la tercera jornada", señaló el medio de comunicación chileno, La Tercera.