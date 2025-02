La cantante ayacuchana Renata Flores presentó 'Kuti Tika' en un homenaje a sus raíces andinas, pero no logró cautivar al jurado.

La cantante ayacuchana Renata Flores hizo su esperado debut en el Festival de Viña del Mar 2025, donde presentó su tema 'Kuti Tika'. A pesar de su esfuerzo y la fusión de ritmos andinos con rap, su puntaje fue el más bajo del domingo 23 de febrero. Sin embargo, no todo está dicho, aún tiene posibilidad de mejorar su promedio con su segunda performance, programada para este martes 25 de febrero.



En medio de altas expectativas por parte de los peruanos, Renata Flores subió al escenario de la Quinta Vergara acompañada de un espectacular elenco de baile, presentando 'Kuti Tika', que significa 'Vuelve a florecer' en quechua. La artista expresó: "Mi música es una representación de mi tierra. Yo quiero que ustedes sientan la fuerza de los Andes así como yo siento la música". Su interpretación fue un homenaje a sus raíces, pero no logró captar la atención del jurado como se esperaba.

Renata Flores va por su revancha en Viña del Mar



A través de un video que compartió este martes en sus redes sociales, Renata Flores se mostró un poco decepcionada del puntaje que le dio el público, que representa al décimo jurado del Festival Internacional de la Canción.



“Deben recordar que son 10 jurados y uno de ellos es el público, o sea, ustedes. ¿Y cuánto de puntaje me dio el público? Cuatro”, expresó con un semblante triste. Sin embargo, la peruana no pierde las esperanzas de revertir los resultados y clasificar a la semifinal, que sería este jueves 27 de febrero.

“La música que hago es una nueva propuesta que tal vez no muchos van a entender, pero ustedes que me siguen y me apoyan, pueden mejorar el promedio. Voten con el número 7”, añadió la intérprete nacional.



Por otro lado, la ayacuchana reveló qué miembros del jurado de Viña del Mar le dieron un mejor puntaje. Según reveló, Claudio Nerea de Los prisioneros, Bacilos, el actor Jorge López y Emilia Dides, la modelo que representó a Chile en la última edición del Miss Universo; la calificaron con un 6.

¿Cómo votar por Renata Flores en Viña del Mar?

Renata Flores tendrá otra oportunidad para mejorar su puntaje este 25 de febrero y avanzar en la competencia por la Gaviota de Plata. Los seguidores podrán votar a través de la aplicación oficial Viña 2025, disponible en Google Play Store y App Store, durante su presentación en vivo.



Para aquellos que deseen disfrutar de su actuación, la transmisión estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, que tiene los derechos para toda Latinoamérica. La comunidad peruana sigue apoyando a Renata en su camino hacia el reconocimiento internacional.