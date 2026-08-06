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Mario Hart revela que le detectaron un tumor y cuenta cómo recibió el diagnóstico: "Dolores muy fuertes..."

Mario Hart sorprendió en una charla con Magaly Medina al compartir el descubrimiento de un tumor en un área delicada de su cuerpo.

Mario Hart revela que le detectaron un tumor
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En su aparición en el podcast de Magaly Medina, Mario Hart causó preocupación al compartir una confesión sobre su salud. Durante unos chequeos, el piloto informó que le descubrieron un tumor en una área delicada de su cuerpo.

Mario Hart sorprende al revelar detección de tumor en parte sensible del cuerpo y detalla diagnóstico

Mario abrió su corazón con Magaly Medina sobre su separación de Korina Rivadeneira y describió el difícil momento que vivió cuando aún permanecían juntos como familia en el 2025.

Después de admitir que rompió en llanto por la complicada separación de la madre de sus hijos, explicó que suele controlar sus emociones y evita mostrarse vulnerable, lo que ha significado que su exesposa nunca lo haya visto llorar.

No obstante, esto tuvo graves repercusiones en su salud hace aproximadamente un año y medio, y Magaly Medina mencionó cómo muchos hombres suelen sufrir infartos debido a la represión emocional.

"Podría ser a causa de eso, pero es algo que nunca había compartido. Fue cuando me encontraron un tumor en la cabeza, posiblemente como resultado de no expresar mis emociones, con todo eso acumulándose debía manifestarse de alguna forma. Esto sucedió hace un año y medio", explicó.

El exconcursante de reality show relató que todo comenzó cuando despertó con intensos dolores de cabeza y decidió hacerse un examen médico, lo cual lo llevó a un diagnóstico que al parecer fue provocado por el estrés acumulado. Afortunadamente, el médico le prescribió un tratamiento que no requería cirugía debido a la naturaleza benigna del tumor.

“Una noche, un dolor de cabeza intenso me despertó. No es común en mí tener dolores de cabeza, así que pensé ‘debo revisarme’ debido a lo fuera de lo común de esa molestia. Me realizaron tomografías que revelaron un pequeño tumor en la hipérbola, parte responsable de las hormonas del cuerpo. Según el tratamiento, si los niveles de prolactina bajan con las pastillas, no habría problema, pero de no ser así, deberíamos considerar otras opciones. Aclaró que esto no fue causado por su separación, pero reconoció que reprimir sus emociones le pasó factura.

Por esta razón, reflexionó sobre la importancia de expresar los sentimientos y señaló que está recibiendo tratamiento psicológico para poder abrirse más.

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