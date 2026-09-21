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Judicialidad

Corte de Sullana realiza jornada extraordinaria con 27 audiencias de procesos inmediatos

La jornada busca agilizar la atención de los procesos penales y cuenta con la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública.

Corte de Sullana realiza audiencias extraordinarias de procesos inmediatos. Foto: difusión.
Corte de Sullana realiza audiencias extraordinarias de procesos inmediatos. Foto: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer la celeridad en la atención de los procesos penales, el Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Sullana desarrolla este sábado una jornada extraordinaria de audiencias de procesos inmediatos en Sullana y Talara.

En Sullana, la jornada está a cargo de la magistrada Milagros Julissa La Torre Vásquez, jueza del Tercer Juzgado Unipersonal de Sullana, quien participa en la realización de 13 audiencias, mientras que en Talara, se desarrollan 14 audiencias a cargo del magistrado José Luis Lizano Canales, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara. La jornada cuenta además con la participación de personal jurisdiccional y administrativo de dichos juzgados.

Puedes ver

Sullana: designan nueva jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado | sullana | La República

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Estas jornadas extraordinarias forman parte parte plan de trabajo de la administración del NCPP en coordinación con la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, y cuentan con la participación del Ministerio público y la Defensa pública.

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