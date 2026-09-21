Corte de Piura culmina entrevistas a postulantes al programa Voluntariado Judicial 2026-II

Hoy más de un centenar de postulantes al programa Voluntariado Judicial 2026 – II de la Corte Superior de Piura cumplieron con la última etapa para acceder a esta iniciativa que les permitirá poder desarrollar sus habilidades profesionales.

Fue el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y la coordinadora de Recursos Humanos, Johana Aparicio Ruíz, quienes tuvieron a cargo las entrevistas personales a los postulantes.