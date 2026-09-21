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Judicialidad

Corte de Piura culmina entrevistas a postulantes al programa Voluntariado Judicial 2026-II

Los postulantes completaron la última etapa del proceso de selección para participar en la iniciativa de formación profesional de la Corte de Piura.

Corte de Piura culminó entrevistas para el Voluntariado Judicial 2026-II. Foto: difusión.
Corte de Piura culminó entrevistas para el Voluntariado Judicial 2026-II. Foto: difusión.
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Hoy más de un centenar de postulantes al programa Voluntariado Judicial 2026 – II de la Corte Superior de Piura cumplieron con la última etapa para acceder a esta iniciativa que les permitirá poder desarrollar sus habilidades profesionales.

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Piura: sentencian a dos personas por robo agravado a mujer gestante | piura | La República

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Fue el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y la coordinadora de Recursos Humanos, Johana Aparicio Ruíz, quienes tuvieron a cargo las entrevistas personales a los postulantes.

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