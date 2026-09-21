Corte de Piura culmina entrevistas a postulantes al programa Voluntariado Judicial 2026-II
Los postulantes completaron la última etapa del proceso de selección para participar en la iniciativa de formación profesional de la Corte de Piura.
Hoy más de un centenar de postulantes al programa Voluntariado Judicial 2026 – II de la Corte Superior de Piura cumplieron con la última etapa para acceder a esta iniciativa que les permitirá poder desarrollar sus habilidades profesionales.
Fue el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y la coordinadora de Recursos Humanos, Johana Aparicio Ruíz, quienes tuvieron a cargo las entrevistas personales a los postulantes.