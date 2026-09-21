Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Periodismo independiente en crisis, Leiva se salva y Marco Sifuentes | Arde Troya con Juliana Oxenford

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Judicialidad

Corte de Piura obtiene terreno para construir futura Unidad de Flagrancia Delictiva

El proyecto contempla una sede de cuatro niveles con salas de audiencia, carceletas y ambientes especializados para atender casos de flagrancia.

Piura contará con terreno para construir su Unidad de Flagrancia Delictiva. Foto: difusión.
Piura contará con terreno para construir su Unidad de Flagrancia Delictiva. Foto: difusión.
google iconLa República en Google

Los integrantes del pleno del concejo municipal de Piura aprobaron por unanimidad la sesión en uso de manera indefinida de un terreno municipal, que supera los 800 m², donde se tiene previsto construir la sede de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura.

“Este es un importante paso que damos para contribuir a la mejora de los niveles de seguridad ciudadana en Piura, sobre todo porque la ciudadanía tendrá una respuesta rápida y efectiva ante la comisión de un delito flagrante, porque aquí encontrarán en un solo lugar al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Nacional”, afirmó el presidente de la Corte de Piura, David Correa Castro.

Puedes ver

Piura: dictan 9 meses de prisión preventiva por muerte de adulto mayor | piura | La República

lr.pe

El proyecto de la futura construcción de la Unidad de Flagrancia comprende el diseño arquitectónico, equipamiento tecnológico y la edificación vertical de una infraestructura especializada de cuatro niveles sobre un terreno de 832.20 m² ubicado en la Mz.”D” en la Urb. La Primavera de Piura.

Además, la infraestructura contempla la implementación de carceletas seguras y diferenciadas, salas de audiencia equipadas con sistemas tecnológicos y medios de videoconferencia, áreas de resguardo y custodia de evidencias y materiales probatorios, así como ambientes de atención segura y diferenciada para víctimas y testigos, garantizando condiciones adecuadas de privacidad y seguridad.

También, se considera la implementación de un laboratorio de criminalística y otros ambientes especializados y complementarios que resulten necesarios para fortalecer la atención integral y articulada de los casos de flagrancia, optimizando la coordinación entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública.

Puedes ver

Piura: dictan prisión preventiva a mototaxista investigado por robo agravado | piura | La República

lr.pe

Durante la sesión de concejo, el titular de la Corte de Piura estuvo acompañado de la gerente de Administración, Doris Chunga; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Juny Castillo; el jefe de la Unidad de Asesoría Legal, César Montero; la coordinadora de Estudios y Proyectos, Carmen Labán; y la administradora de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura, Duxmi Changanaqué.

Elige bien

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Superávit comercial de Perú llega a US$45.759 millones: ¿por qué la bonanza externa no se siente en los hogares?

CNN y otros medios demandarán a Donald Trump tras ser vetados de la Casa Blanca por sus coberturas

Ahorros en bancos: Congreso busca mantener exoneración del Impuesto a la Renta hasta 2029, ¿qué plantea la iniciativa?

Judicialidad

Piura: Corte orienta a escolares sobre responsabilidad penal de adolescentes

Corte de Lambayeque cumple con abonar cuarto tramo de la escala remunerativa para personal jurisdiccional y administrativo

Corte de Lambayeque coordina traslado del Órgano de Protección a Jayanca y avanza en implementación del SNEJ

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Sicario utilizó arma de un policía para asesinar a la "China Polo"

Debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima: Quiénes se presentarán hoy 21 de septiembre

Caso 'La China Polo': Ministerio del Interior anuncia que comandante general de la PNP encabezará investigaciones