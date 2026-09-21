Corte de Piura obtiene terreno para construir futura Unidad de Flagrancia Delictiva
El proyecto contempla una sede de cuatro niveles con salas de audiencia, carceletas y ambientes especializados para atender casos de flagrancia.
Los integrantes del pleno del concejo municipal de Piura aprobaron por unanimidad la sesión en uso de manera indefinida de un terreno municipal, que supera los 800 m², donde se tiene previsto construir la sede de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura.
“Este es un importante paso que damos para contribuir a la mejora de los niveles de seguridad ciudadana en Piura, sobre todo porque la ciudadanía tendrá una respuesta rápida y efectiva ante la comisión de un delito flagrante, porque aquí encontrarán en un solo lugar al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Nacional”, afirmó el presidente de la Corte de Piura, David Correa Castro.
El proyecto de la futura construcción de la Unidad de Flagrancia comprende el diseño arquitectónico, equipamiento tecnológico y la edificación vertical de una infraestructura especializada de cuatro niveles sobre un terreno de 832.20 m² ubicado en la Mz.”D” en la Urb. La Primavera de Piura.
Además, la infraestructura contempla la implementación de carceletas seguras y diferenciadas, salas de audiencia equipadas con sistemas tecnológicos y medios de videoconferencia, áreas de resguardo y custodia de evidencias y materiales probatorios, así como ambientes de atención segura y diferenciada para víctimas y testigos, garantizando condiciones adecuadas de privacidad y seguridad.
También, se considera la implementación de un laboratorio de criminalística y otros ambientes especializados y complementarios que resulten necesarios para fortalecer la atención integral y articulada de los casos de flagrancia, optimizando la coordinación entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública.
Durante la sesión de concejo, el titular de la Corte de Piura estuvo acompañado de la gerente de Administración, Doris Chunga; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Juny Castillo; el jefe de la Unidad de Asesoría Legal, César Montero; la coordinadora de Estudios y Proyectos, Carmen Labán; y la administradora de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura, Duxmi Changanaqué.