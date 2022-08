Gisela Valcárcel sorprendió este 6 de agosto al presentar a ‘Apoteósico’ como el co-conductor de “La gran estrella”, su nuevo reality de canto. Su aparición hizo recordar la polémica que este protagonizó al difundirse unos chats donde despotricaba contra su compañera. En esta nota entérate el episodio de ‘traición’ que vivieron.

‘Apoteósico’ regresa a la conducción con Gisela Valcárcel. Foto: composición LR/ difusión/ captura de América TV

¿Cómo inició la polémica de Aldo Díaz ‘Apoteósico’?

Magaly Medina mostró en su programa unos chats de ‘Apoteósico’ con reporteros de su programa. Esto, luego de que el animador dijera que sus ‘urracos’ lo seguían para obtener información de él.

“Este dice que lo andamos persiguiendo para buscarle una entrevista o un ampay (...). Hay gente bien chistosa, que patético este hombre, qué desubicado”, dijo la figura de ATV en aquel entonces.

Enseñó la conversación para evidenciar que él quería ser entrevistado. Grande fue la sorpresa por su comentarios sobre Gisela Valcárcel, su colega en la animación de “El artista del año”.

“No la voy a llamar ni c******. Es desleal esa huev*** (...). Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al postproductor (que me llamen)”, se aprecia en las capturas.

Magaly se sorprendió por las expresiones del presentador, con quien trabajaba la ‘Señito‘ desde hace años. “El mundo de la televisión está lleno de hipócritas”, dijo.

Gisela Valcárcel borra a ‘Apoteósico’ de su programa

Gisela Valcárcel corroboró la salida del animador tras hacerse público el chat. “Yo siempre dije que la televisión era mi mundo y que acá yo había conocido de fidelidad. No sé si todos saben lo que me ha dicho Aldo (Díaz), el que estaba acá, el tristemente conocido como ‘Apoteósico’. No se rían, me ha dolido”, expresó en su programa.

La popular ‘Señito’ presentó, en su reemplazo, a ‘Choca’ Mandros. “Yo sí tengo amigos en la televisión. Ayer le dije (a ‘Choca’) que me acompañe, en él está reposada mi confianza, señoras y señores”, manifestó.

Gisela borra a ‘Apoteósico’ de su círculo cercano. Foto: difusión

‘Apoteósico’ pide disculpas a Gisela Valcárcel

Aldo Díaz se mostró arrepentido de su actitud contra Gisela Valcárcel y, en declaraciones a “Amor y fuego”, le pidió disculpas. “Quiero aprovechar para disculparme con todos los televidentes del programa que ven sábado a sábado y volver a hacer pública las disculpas a Gisela”, mencionó.

Dijo que aún tiene un contrato con la madre de Ethel Pozo. “Yo la quiero muchísimo, tengo 13 años con ella juntos y fue un desliz lamentable de mi parte, es todo lo que puedo decir”, finalizó.

‘Apoteósico’ y su reencuentro con Gisela Valcárcel

El conductor Aldo Díaz reapareció posteriormente en el programa, y dejó impactada a Gisela. “He estado sin él tres semanas, y en serio, yo no tengo nada que disculpar”, dijo Valcárcel tras verlo.

‘Apoteósico’ le entregó un obsequio indicando que “la quería y la cuidaba”. Finalmente, lo invitó a que retome su posición de co-conductor de “El artista del año”.