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Adolescente de 16 años, preso político en Cuba, recibe medidas cautelares de protección por la CIDH

Jonathan David Muir Burgos enfrenta restricciones severas en la cárcel de Ciego de Ávila, incluyendo falta de atención médica y condiciones de vida inadecuadas.

Se exigió al régimen cubano el “cumplimiento inmediato e integral de lo dispuesto por la CIDH”. Foto: AFP.
Se exigió al régimen cubano el “cumplimiento inmediato e integral de lo dispuesto por la CIDH”. Foto: AFP.
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La represión en Cuba toma el rostro de un adolescente de 16 años. Jonathan David Muir Burgos recibió medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras revelarse que al menos se encontraba privado de su libertad bajo la figura de 'preso político' en la cárcel de máxima seguridad de Ciego de Ávila.

“La decisión se fundamenta en la existencia de una situación de gravedad y urgencia, al considerar que los derechos a la vida, integridad personal y salud del beneficiario se encuentran en riesgo de daño irreparable", indicó el órgano internacional en un comunicado.

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De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por el medio Noticia Telemundo, Muir Burgos podría cumplir la mayoría de edad como prisionero de ser declarado culpable y pasaría a ser liberado cuando borde entre los 30 o 50 años.

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¿Cómo fue capturado y cuál es su situación?

El informe documentado por la CIDH asegura que el menor permanece detenido desde el 16 de marzo de 2026 tras “manifestaciones sociales”. También se relata que las “condiciones de reclusión incluyen restricciones de visitas, alimentación deficiente, falta de acceso a agua potable y ausencia de atención médica adecuada para condiciones de salud preexistentes”.

Cabe indicar que su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, reveló para los medios que su hijo sufre de deshidrosis severa y cuenta con antecedentes de infecciones bacterianas que comprometen su sistema inmunológico.

“La Comisión destacó además que, por tratarse de un adolescente, el caso requiere una protección reforzada conforme al principio del interés superior de la niñez", subrayó la entidad. Además resaltó “la importancia de esta medida cautelar como mecanismo de protección internacional ante situaciones de riesgo“.

Exigencias

También se exigió al régimen cubano el “cumplimiento inmediato e integral de lo dispuesto por la CIDH” y prometió que “continuará monitoreando el caso y mantendrá informada a la comunidad internacional sobre su evolución”.

Las medidas exigen acciones inmediatas para proteger la vida, la integridad personal y la salud del beneficiario, con un enfoque reforzado debido a su condición de menor de edad. Asimismo, se debe garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, incluyendo el acceso a una alimentación adecuada, agua potable y atención médica especializada.

De igual forma, permitir la comunicación y las visitas regulares con familiares, representantes y abogados, así como prevenir cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación dentro del centro de detención. Por último, informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos y evitar su repetición.

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