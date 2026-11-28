Magaly Medina estalla contra Austin Palao por exponer a Flavia Laos en reality chileno: “Está mostrando su verdadero rostro” Magaly Medina tildó de “poco caballeroso” a Austin Palao por hablar de los excesos de Flavia Laos, quien se quebró al admitir que lidió con el alcoholismo, pero que ahora es una mejor persona.

Magaly Medina critica a Austin Palao por exponer los excesos de Flavia Laos en el reality, sugiriendo que su comportamiento desdice la caballerosidad esperada en un hombre hacia su expareja.

Magaly Medina critica a Austin Palao por exponer los excesos de Flavia Laos en el reality, sugiriendo que su comportamiento desdice la caballerosidad esperada en un hombre hacia su expareja. Foto: ATV/Mega

Austin Palao y Flavia Laos siguen dando de qué hablar por su participación en '¿Volverías con tu ex? 2', reality chileno que se grabó en la selva peruana. Luego de que la rubia contara por qué el chico reality terminó la relación, el hermano de Said Palao no se quedó callado y expuso que su expareja solía andar en excesos. Ante esa situación, ella lo confrontó y le dijo que estaba cansada de sus indirectas, sabiendo que ella tuvo un problema con el alcohol.

“Austin Palao, el hermano de Said, se ha mostrado como un hombre poco caballeroso y le ha sacado en cara, delante de todos y detrás de ella también, aspectos de la vida y aspectos de lo que él conoció de Flavia Laos. Ahora lo dice públicamente y se lo saca en cara y, además, la deja mal parada”, comentó Magaly Medina en su programa del jueves 26 de noviembre.

Magaly Medina critica a Austin Palao por exponer a Flavia Laos

Magaly Medina, quien criticó contra Mario Irivarren por defender a Francho Sierralta, indicó que no le parece correcto el comportamiento de Austin Palao tras exponer a Flavia Laos y mencionar los excesos que vivió hace años.

“Por más que sea un reality y que tú quieras ganar, no puedes ganar pisoteando a alguien que fue tu pareja, faltando a esa cuestión que todo hombre debe tener presente, que siempre y nunca debe perder la caballerosidad que Austin ya la dejó en el camino o mejor dicho, de repente siempre fue así y ahora está mostrando su verdadero rostro”, añadió la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

“Yo creo que este chico que se sabe guapo, se alucina guapo, se alucina que él puede hacer y decir lo que quiera. Siempre lo he visto más como modelo, como percha, porque nunca le he escuchado hablar tanto como en este reality; sin embargo, lo que habla y dice habla pésimo de él como persona. Además se lo cuenta a otras personas de la casa, va y se los chismea. Ese tipo de comportamiento, me parece, nada digno de alguien que respete a las mujeres de su pasado, porque creo que un hombre no debería expresarse así jamás de alguien que perteneció a su vida, de la que estuvo enamorado, con la que compartió tiempo”, concluyó sobre el tema.

Como se recuerda, hace unos días en '¿Volverías con tu ex? 2' se mostró el casting de Flavia Laos, donde ella cuenta que Austin Palao la terminó por tener mucha confianza con el hermano menor de una amiga suya. El hecho habría ocurrido en la propia casa del cantante, quien decidió cortar la relación por ese motivo.