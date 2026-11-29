Actor argentino Nacho Di Marco revela todo lo que pasó con Korina Rivadeneira la noche que los ampayaron juntos: "Fuimos a ..." ¡Lo contó todo! Nacho Di Marco decidió no callar más y destapó por completo lo que sucedió con Korina Rivadeneira la noche que pasaron juntos. Según contó, luego de su encuentro con la venezolana, durmió tranquilo y relajado.

Nacho Di Marco se pronunció nuevamente sobre el ampay que protagonizó junto a Korina Rivadeneira, luego de que ambos fueran captados llegando al edificio donde reside el artista. Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', emitido el sábado 28 de noviembre, el intérprete aclaró qué ocurrió después de asistir al cumpleaños de la modelo y negó que hubieran pasado la noche juntos.

Ante las preguntas sobre las imágenes difundidas, el actor explicó que coincidieron en el mismo inmueble porque una de las mejores amigas de la venezolana vive allí. Asimismo, precisó que él descansó en su propio departamento, mientras que la expareja de Mario Hart se quedó con su amiga.

Nacho Di Marco revela lo que pasó con Korina Rivadeneira la noche del ampay

Durante su entrevista en 'El Reventonazo de la Chola', Nacho Di Marco fue consultado por el encuentro con Korina Rivadeneira que despertó comentarios en redes sociales. El actor argentino respondió directamente y descartó que ambos se hubieran retirado juntos para pasar la noche en su departamento.

"El día sábado fuimos al cumpleaños de Korina y de ahí me fui a dormir. No (no me fui con ella), cómo se te ocurre. Fuimos a dormir al mismo edificio, porque ahí vive una de sus mejores amigas. Yo dormí en mi departamento, tranquilo y ella con su amiga", manifestó el artista.

¿Cuál fue el ampay entre Nacho Di Marco y Korina Rivadeneira?

El ampay de Nacho Di Marco y Korina Rivadeneira fue difundido el 23 de noviembre en el programa 'Magaly TV, la firme'. Las imágenes mostraron a la modelo y al actor argentino después de asistir a una celebración de cumpleaños. Ambos fueron captados trasladándose en la camioneta de la venezolana hasta el edificio donde vive el intérprete.

La secuencia llamó la atención porque la exintegrante de 'Al fondo hay sitio' permaneció en el inmueble durante toda la noche y fue vista saliendo a la mañana siguiente. Este registro generó interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre los integrantes de la obra teatral que comparten y alimentó los rumores de un posible romance.

La controversia también cobró relevancia por el antecedente de ambos sobre el escenario. Nacho y Korina comparten escenas románticas en una producción teatral, donde protagonizan besos como parte de sus personajes. Precisamente, estas actuaciones ya habían despertado comentarios luego de que Mario Hart presenciara uno de esos momentos durante una presentación.