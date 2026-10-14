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Mónica Sánchez termina internada tras sufrir una grave caída del escenario y preocupa su salud

Mónica Sánchez sufrió una caída durante un ensayo técnico en el Teatro NOS. La productora del show informó que la actriz presentó fuertes lesiones; debido a ello postergó el estreno de la obra.

Se posterga obra de teatro estelarizada por Mónica Sánchez tras grave caída del escenario. Composición LR. Instagram.
Se posterga obra de teatro estelarizada por Mónica Sánchez tras grave caída del escenario. Composición LR. Instagram.
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La actriz peruana Mónica Sánchez sufrió un accidente durante los ensayos técnicos de la obra 'Las irresponsables', lo que obligó a modificar las actividades programadas para su estreno. Según informó DEA Teatro, la intérprete cayó desde el escenario del Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y presentó fuertes lesiones que requerirán un periodo de recuperación.

El incidente ocurrió días antes de la presentación de la puesta en escena, cuyo estreno estaba previsto para el viernes 16 de octubre. A través de un comunicado oficial, la compañía anunció la cancelación de la conferencia de prensa programada para el miércoles 14 y confirmó que la temporada será reprogramada. Aunque manifestó sus mejores deseos para la pronta recuperación de la artista, la producción no detalló la gravedad de las lesiones ni precisó cuánto tiempo permanecerá alejada de sus compromisos profesionales.

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La información oficial sobre el estado de salud de la intérprete se conoció mediante un pronunciamiento de DEA Teatro, organización responsable de la producción de 'Las irresponsables'. "Durante el ensayo técnico en el Teatro NOS, la actriz Mónica Sánchez sufrió una caída del escenario que le ocasionó fuertes lesiones y requerirá de una recuperación", señaló la organización en su comunicado.

Hasta el momento, la producción no ha proporcionado información específica sobre las lesiones de la artista, los tratamientos que podría necesitar ni el tiempo estimado para su recuperación. Tampoco ha difundido detalles adicionales sobre su evolución, por lo que no es posible precisar cuándo retomará sus actividades artísticas.

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El accidente de la actriz ocurrió durante un ensayo técnico en el recinto del cancelado show, mientras el equipo de la obra de teatro ultimaba los detalles para su presentación ante el público. Sin embargo, DEA Teatro no ha informado cómo se produjo exactamente la caída ni ha identificado posibles responsables del incidente.

La postergación del estreno fue una de las principales medidas comunicadas tras el incidente. La producción explicó que la función inaugural, prevista inicialmente para el viernes 16 de octubre, deberá realizarse en otra fecha, que será anunciada posteriormente. Asimismo, canceló el encuentro con la prensa programado para el miércoles 14, actividad que permitiría presentar oficialmente al elenco y al equipo creativo.

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