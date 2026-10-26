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Actriz Mónica Sánchez comparte potente mensaje tras la victoria de Lula Da Silva sobre Flávio Bolsonaro en las Elecciones en Brasil: "Los héroes existen"

Lula da Silva registró una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro en Brasil. La farándula peruana no fue ajena a los comicios en el país vecino y Mónica Sánchez no dudó en compartir su sentir tras la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores.

Mónica Sánchez compartió una serie de mensajes en sus redes tras triunfo de Lula en Brasil. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Mónica Sánchez compartió una serie de mensajes en sus redes tras triunfo de Lula en Brasil. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Lula da Silva ganó las Elecciones en Brasil al vencer a Flávio Bolsonaro. Su victoria en la segunda vuelta generó reacciones más allá de las fronteras brasileñas. Una de las voces que llamó la atención fue la de la actriz peruana Mónica Sánchez, quien compartió un contundente mensaje en redes sociales que resumió con una frase cargada de simbolismo: "Los héroes existen".

Su publicación despertó interés por el significado de sus palabras en medio de un escenario político marcado por la polarización y las expectativas sobre el futuro del país sudamericano. Cabe precisar que no es la primera vez que la recordada intérprete de ‘Charito’ en ‘Al fondo hay sitio’ expresa públicamente sus posiciones frente a la coyuntura política. En Perú, la artista ha cuestionado al fujimorismo, defendido el derecho de los ciudadanos a elegir libremente y alzado su voz contra la discriminación hacia quienes piensan distinto.

Mónica Sánchez mostró su apoyo a la victoria de Lula Da Silva en Brasil.

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El mensaje que compartió Mónica Sánchez tras conocerse la reelección de Lula da Silva en Brasil

La actriz peruana Mónica Sánchez compartió en su cuenta de X un mensaje que reivindica la militancia y la organización popular, luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil.

“Que viva la militancia de todo tiempo y lugar. Contra los algoritmos, los dueños de la matrix, los molinos de viento y lo que nos pongan en frente. Los héroes existen. Son múltiples, anónimos, y están en cada barrio, cada fábrica, cada escuela, cada calle y cada periferia rural”, se lee en la publicación que difundió la intérprete.

Sin embargo, el texto no fue escrito originalmente por la actriz, sino por el periodista y analista internacional Lautaro Rivara, especializado en geopolítica e historia de América Latina y el Caribe.

Sus palabras ponen el foco en el papel de las personas que participan en organizaciones y movimientos sociales, y en la importancia de las luchas colectivas frente a los obstáculos políticos, económicos y tecnológicos. La referencia a los barrios, las fábricas, las escuelas y las zonas rurales destaca, además, el protagonismo de ciudadanos anónimos en los procesos de transformación social.

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Lula da Silva ganó en Brasil: épica remontada en el balotaje contra Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva logró una victoria histórica en las elecciones presidenciales de Brasil del domingo 25 de octubre, al imponerse a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta marcada por la polarización política. Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), el mandatario obtuvo el 51,79% de los votos válidos, equivalentes a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,21% alcanzado por su rival, que sumó cerca de 59,8 millones.

La victoria tuvo repercusiones que trascendieron las fronteras brasileñas, en un escenario latinoamericano donde distintas fuerzas conservadoras han ganado protagonismo.

Tras conocerse el resultado, Lula sostuvo que la elección representaba una derrota del negacionismo y agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura. Flávio Bolsonaro, por su parte, se negó a reconocer el resultado y anunció que recurriría a la vía judicial para solicitar la anulación de los comicios, cuestionando la decisión de extender el horario de votación en determinados locales.

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