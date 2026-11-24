Mario Hart manda sensible mensaje a Korina Rivadeneira tras su ampay pasando la noche con actor argentino Nacho Di Marco: "Sé feliz" ¡Al estilo Hugo García! Mario Hart sorprendió con una emotiva dedicatoria a Korina Rivadeneira, mientras se difundían imágenes de la modelo venezolana junto a Nacho Di Marco, con quien fue captada pasando la noche en su departamento.

Mario Hart llamó la atención en redes sociales luego de compartir una publicación dedicada a Korina Rivadeneira con motivo de su cumpleaños. El gesto del piloto peruano se produjo en medio de la controversia que rodea a la modelo venezolana tras el ampay que la mostró pasando la noche en el departamento del actor argentino Nacho Di Marco.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos personajes, pues el mensaje llegó en un momento especialmente comentado en las redes sociales. Aunque su dedicatoria fue breve, las palabras elegidas por el exintegrante de 'Combate' despertaron distintas interpretaciones sobre la relación que mantiene actualmente con la madre de sus hijos.

Mensaje de Mario Hart a Korina Rivadeneira.

El emotivo mensaje de Mario Hart a Korina Rivadeneira

A través de sus historias de Instagram, Mario Hart sorprendió al dedicarle unas palabras a Korina Rivadeneira por su cumpleaños. Para acompañar el saludo, el corredor de autos publicó una fotografía familiar tomada en la playa, en la que aparece la modelo venezolana junto a sus hijos, quienes lucen gafas de sol.

Sobre la imagen, el piloto escribió: "Happy birthday Kori, sé feliz siempre!!", una dedicatoria que acompañó con una melodía festiva alusiva a la celebración. La frase generó comentarios entre los usuarios, especialmente por el contexto del reciente ampay de su expareja con el actor de América Televisión.

Por su parte, la modelo venezolana no dejó pasar el gesto y compartió nuevamente la historia en su propia cuenta oficial de Instagram. La actriz respondió con un breve Gracias, acompañado de emoticones de manos en oración y un corazón.

Korina Rivadeneira es ampayada pasando la noche con Nacho Di Marco

La atención sobre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco aumentó luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de ambos durante una visita al edificio donde vive el actor argentino. El informe televisivo mostró a la modelo llegando al inmueble durante la noche del domingo 22 de noviembre.

De acuerdo con las imágenes presentadas, la influencer habría sido captada tomándose de la mano con el exactor de 'Nina de azúcar'. Además, el registro mostró que su vehículo salió del edificio durante la mañana siguiente, lo que despertó nuevas interrogantes sobre la cercanía entre ambos.

El ampay se conoció el lunes 23 de noviembre, precisamente el día del cumpleaños de la venezolana y cuando Mario Hart compartió su dedicatoria pública. La coincidencia de los acontecimientos colocó nuevamente a los tres personajes en el centro de la atención del espectáculo peruano.

Cabe recordar que los actores ya habían protagonizado titulares por su participación en la obra teatral 'Esta no es otra fiesta de chamba', donde compartieron una escena de beso. El episodio también generó comentarios debido a que el conductor de 'Sin más que decir' se encontraba entre los asistentes a la función.