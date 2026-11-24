Actor argentino Nacho Di Marco le da sabio consejo a Mario Hart tras ver efusivo beso con Korina Rivadeneira: “No hay que ponerse celoso” "Está en su derecho", expresó Nacho Di Marco al referirse a los besos que se da con Korina Rivadeneira. El actor argentino también se dirigió a Mario Hart y le recomendó no ponerse celoso por 'gajes del oficio'.

El actor argentino Nacho Di Marco rompió su silencio sobre el apasionado beso que protagonizó con Korina Rivadeneira durante una presentación teatral. La escena llamó la atención del público, especialmente porque Mario Hart se encontraba entre los asistentes y su expresión de incomodidad no pasó desapercibida.

Ante los comentarios que surgieron por este episodio, el artista explicó que el acercamiento con la actriz venezolana respondió exclusivamente a las exigencias de la puesta en escena. Asimismo, consideró que el piloto de automovilismo debería tomar la situación con tranquilidad y entender que los besos forman parte del trabajo de quienes se dedican a la actuación.

Nacho Di Marco explica por qué besó a Korina Rivadeneira y envía mensaje a Mario Hart

Durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego', Nacho Di Marco se refirió a la reacción que habría tenido Mario Hart al presenciar el beso entre su expareja y el actor argentino. El intérprete señaló que comprende que este tipo de situaciones puedan resultar difíciles de asimilar para quienes no están familiarizados con el mundo artístico.

“Entiendo que a veces cuando uno no es actor no lo entiende o le puede llegar a costar, pero es parte del laburo. No hay que ponerse celoso. Entiendo que muchos se ponen celosos o no lo pueden soportar, pero es parte del laburo”, manifestó.

Nacho Di Marco revela desde cuándo conoce a Korina Rivadeneira y cómo realizaron el beso

El actor argentino también contó que su relación profesional con Korina Rivadeneira no es reciente. Según explicó, ambos se conocen desde hace más de cinco años, cuando coincidieron en otra producción televisiva. Esta experiencia previa habría permitido que desarrollaran una relación de confianza y compañerismo antes de compartir nuevamente un proyecto artístico.

“Con Korina nos conocemos del 2020 que hicimos pareja en otra novela, así que súper bien. Todo hablado, todo con mucha confianza y con mucho cuidado también por el momento que está pasando ella”, comentó el intérprete durante la conversación con el espacio de espectáculos.

Por otro lado, Nacho Di Marco también respondió si el beso con la venezolana había sido ensayado en varias oportunidades antes de presentarse ante el público.

“Obviamente cuando son besos solamente se ensaya quizás en algún ensayo general, pero decidimos hacerlo directamente en la función por primera vez, así que nada, nos mandamos ahí. Somos actores”, precisó.