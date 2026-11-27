Korina Rivadeneira queda varada en plena calle y provoca caos vehicular por falla de su auto: “No sé qué hacer” La modelo Korina Rivadeneira recibió insultos en plena calle de Miraflores y compartió su tristeza en redes sociales.

Korina Rivadeneira vivió momentos de tensión en Miraflores luego de que su camioneta sufriera un desperfecto y quedara inmovilizada en plena autopista. La madre de los hijos de Mario Hart compartió lo sucedido en sus redes sociales y mostró la congestión vehicular que se formó mientras intentaba resolver el problema.

La situación se tornó incómoda cuando algunos conductores, según contó, comenzaron a insultarla por el retraso que estaban sufriendo. Ante las molestias ocasionadas, la modelo venezolana utilizó sus historias de Instagram para disculparse con los afectados y explicar que no conseguía mover su vehículo.

La creadora de contenido también manifestó su sorpresa, pues la camioneta tenía combustible, pero no respondía al encenderla ni le permitía poner los cambios para retirarla de la pista.

Korina Rivadeneira se desespera por falla de su camioneta en plena pista

"Estoy varada en Miraflores. Mi camioneta se apagó y no quiere encender por nada del mundo. Lo he intentado todo y nada. Si ven una camioneta atravesada, sorry. No sé qué hacer ni puedo moverla; tengo gasolina, así que no entiendo qué puede ser. No me deja ni siquiera poner D o N para moverla (empujarla). La gente solo insulta, pero no puedo hacer nada", escribió Korina Rivadeneira en sus redes sociales.

Minutos después, la venezolana compartió una grabación para mostrar el punto donde su vehículo había quedado detenido. Esta vez, contó que un representante de su seguro ya se encontraba con ella para intentar solucionar la falla que la mantenía bloqueada en plena calle.

Korina Rivadeneira mostró caos vehicular que se generó por el incidente

A través de sus historias en Instagram, la venezolana mostró cómo varios vehículos quedaron atrapados en medio del tráfico. En las imágenes también apareció un camión detenido en la misma vía por problema de frenos, lo que complicó aún más el paso de los conductores que circulaban por ese sector.

"La gente no tiene cómo pasar. Aquí está la grúa y el señor del seguro. Aquí tengo un ratazo, pero la gente pasa insultando al señor del camión y a mí", contó en su video.

Antes de este percance, Korina Rivadeneira había mostrado que estuvo en San Isidro para participar en una sesión especial de entrenamiento físico. La actividad formó parte de sus publicaciones habituales, sin que imaginara que horas después tendría problemas con su camioneta.