Nacho Di Marco no descarta un romance con Korina Rivadeneira tras ampay: "Nunca digas nunca" Tras el ampay en su departamento, Nacho Di Marco no descarta un romance con Korina Rivadeneira. Por su parte, Mario Hart rompió su silencio sobre el vínculo y aclaró que lleva casi 10 meses separado de su exesposa.

El nuevo galán de la farándula se pronuncia sobre un posible vínculo con Korina Rivadeneira. Composición LR. Instagram

El nuevo galán de la farándula se pronuncia sobre un posible vínculo con Korina Rivadeneira. Composición LR. Instagram

Nacho Di Marco se pronunció tras ser captado junto a Korina Rivadeneira en su departamento. El actor argentino fue abordado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme', que le preguntaron sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con la exesposa de Mario Hart. Lejos de descartar los rumores luego de que ambos fueran vistos ingresando a su vivienda, el intérprete respondió: "Nunca digas nunca".

El actor argentino se encuentra en el centro de la atención mediática luego del beso que protagonizó con la popular 'Huaralina' durante una obra teatral, escena que ocurrió frente a su expareja. Ahora, ambos vuelven a acaparar titulares tras ser captados juntos en el departamento de Di Marco durante la madrugada del 22 de noviembre.

Mario Hart se pronuncia sobre el vínculo entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco

Luego del beso que protagonizaron los actores durante la puesta en escena, Mario Hart se refirió al episodio en su programa de streaming. El conductor reconoció que el momento le resultó incómodo debido a la presencia de las cámaras, aunque también recordó que él y la madre de sus hijos están separados desde hace varios meses.

“Es un beso de actuación. Además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal. Solo que no me veía venir y el momento fue incómodo. No por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir", expresó el intérprete de 'Yo no fui' en el programa 'Sin más que decir'.

Los detalles de la noche entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco

Korina Rivadeneira celebró su cumpleaños junto a un grupo de personas cercanas, entre quienes se encontraba el actor argentino. La modelo asistió al concierto de Christina Aguilera y, después del espectáculo de la popular 'Xtina', acudió con sus acompañantes al Rooftop Amador.

La noche terminó en el departamento de Di Marco, donde la exintegrante de 'Combate' permaneció durante la madrugada. Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron a ambos llegando juntos al inmueble.

Tras conocerse el ampay, Mario Hart tomó con humor la situación y aprovechó para recordar las recomendaciones que había compartido anteriormente sobre cómo evitar ser captado por los programas de espectáculos.

“Le voy a llamar la atención a Korina, le voy a llamar la atención, porque vengo dando consejos, vengo dando tips hace semanas. No se suben historias en tiempo real porque lo que sucede es que después ven tus historias y te van a buscar al lugar donde estás.