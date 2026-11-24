¿Nacho Di Marco tiene pareja? Ethel Pozo sorprende al revelar la situación sentimental del actor argentino tras ampay con Korina Rivadeneira Destaparon lo que sería el secreto mejor guardado de Nacho Di Marco: actor argentino tendría novia pese a pasar la noche con Korina Rivadeneira, asegura Ethel Pozo. "Todos la conocen", aseguró la hija de Gisela Valcárcel.

El nombre de Nacho Di Marco quedó en el centro de la atención mediática luego del ampay con Korina Rivadeneira en el edificio donde reside. Las imágenes, emitidas por 'Magaly TV, la firme', generaron diversas reacciones, especialmente después de que se conociera un detalle sobre la presunta situación sentimental del artista.

Durante el programa 'Sin + que decir', Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros al comentar que el actor tendría novia y que algunas personas de su entorno conocerían a la joven. Sus declaraciones añadieron una nueva interrogante a la polémica, mientras Mario Hart también reaccionó al video emitido en el programa de espectáculos.

Nacho Di Marco tendría novia pese a ampay con Korina Rivadeneira

La situación sentimental de Nacho Di Marco fue uno de los temas que más llamó la atención durante el debate televisivo sobre el ampay con Korina Rivadeneira. Ethel Pozo tomó la palabra para señalar que el actor argentino tendría una pareja, a quien, según comentó, conocerían personas cercanas a él.

"Ojo se supone que él tiene novia, la gente que lo conoce, saben que tiene su novia, viene al país a verlo, mi esposo ha trabajado, todos la conocen...de repente ha terminado", expresó Ethel Pozo durante la conversación.

Con esta declaración, la presentadora dejó abierta la posibilidad de que el actor hubiera terminado su supuesto vínculo sentimental.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre la identidad de la joven ni confirmó que la relación continuara vigente al momento de las imágenes. Por ello, la situación sentimental de Nacho Di Marco permanece sin una confirmación pública.

¿Qué dijo Mario Hart tras el ampay de Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco?

Mario Hart también se refirió a las imágenes durante su participación en 'Sin + que decir', espacio que comparte con María Pía Copello, Ethel Pozo, Luciana Roy e Israel Dreyfus. El piloto peruano sorprendió al revelar que tenía una conversación pendiente con Korina Rivadeneira, aunque aclaró que el episodio no modificaría el vínculo familiar que mantienen.

Su comentario no estuvo relacionado directamente con la presunta cercanía entre la modelo y Nacho Di Marco, sino con una práctica que considera riesgosa: publicar historias de Instagram en tiempo real.

"O sea muy normal, yo creo que lo primero, le voy a llamar la atención a Korina, le voy a llamar la atención, porque vengo dando consejos, dando tips, que no se sube historias en tiempo real porque después ven tus historia y te van a buscar al lugar, no publiquen sus historias a tiempo real", manifestó el piloto.