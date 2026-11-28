Imitadores de CA7RIEL y Paco Amoroso de 'Yo soy' cumplen su sueño y cantan junto a los artistas argentinos en su concierto en Perú CA7RIEL y Paco Amoroso sorprendieron al público en su concierto en Perú al subir al escenario a sus imitadores, quienes ganaron notoriedad al participar en el programa 'Yo soy'.

CA7RIEL y Paco Amoroso cerraron su gira con un concierto en Perú el viernes 27 de noviembre. | Foto: composición LR/TikTok/Sin Entrada

CA7RIEL y Paco Amoroso cerraron su gira con un concierto en Perú el viernes 27 de noviembre. | Foto: composición LR/TikTok/Sin Entrada Foto: composición LR/TikTok/Sin Entrada

El concierto de CA7RIEL y Paco Amoroso en Lima dejó uno de los momentos más comentados de su gira internacional. Durante el espectáculo con el que cerraron su tour mundial en suelo peruano, el dúo argentino sorprendió al público al compartir escenario con los jóvenes que alcanzaron notoriedad por imitarlos en la televisión nacional.

Tras conquistar al público del programa de Latina ‘Yo soy’, el dúo peruano-venezolano vivió una experiencia difícil de imaginar. Ante miles de asistentes, Apha y Bastián pasaron de caracterizar a sus artistas favoritos en el set y shows a cantar junto a ellos en uno de los eventos más importantes del año.

Así fue el encuentro de CA7RIEL y Paco Amoroso en Lima con sus imitadores

El esperado concierto se realizó el viernes 27 de noviembre en el Costa 21 de San Miguel, donde CA7RIEL y Paco Amoroso eligieron a Lima como última parada de su ‘Free Spirits World Tour’. La noche reunió a miles de seguidores y también a diversas figuras del entretenimiento peruano que fueron invitadas al espectáculo como parte de la puesta en escena preparada por los argentinos.

En medio del show, los músicos destacaron que Perú es el único país donde existen imitadores reconocidos de su proyecto artístico. Tras ese comentario, llamaron al escenario a Apha y Bastián, quienes fueron recibidos con entusiasmo por el público. Los jóvenes compartieron micrófonos con los artistas originales al ritmo del tema ‘Himno del mediocre’ y protagonizaron uno de los momentos más celebrados de la noche.

CA7RIEL y Paco Amoroso junto a sus imitadores en concierto en Perú.

La velada también contó con la presencia de conocidos influencers y personalidades de la farándula nacional. Entre ellos figuraron La Tigresa del Oriente, Milena Warthon y Gisela Ponce de León, así como Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes fueron parte del jurado que calificó el desempeño de los imitadores en ‘Yo soy’. Además, Faraón Love Shady no solo asistió como invitado, sino que también tuvo participación sobre el escenario junto a los argentinos.

De 'Yo Soy' a cantar con los CA7RIEL y Paco Amoroso originales

Apha y Bastián se hicieron conocidos a inicios de 2026 tras participar en la tercera temporada de ‘Yo soy’ del año. Su propuesta llamó la atención por reproducir la estética, energía y estilo musical que caracterizan a CA7RIEL y Paco Amoroso, una dupla que ha ganado gran popularidad en Latinoamérica durante los últimos años.

Su paso por el programa generó repercusión en redes sociales y, aunque no ganaron el título de campeones, los convirtió en referentes para los seguidores peruano-venezolanos del dúo argentino. Lejos de ser una simple aparición especial, el encuentro simbolizó el reconocimiento de CA7RIEL y Paco hacia el fenómeno que han generado en Perú.