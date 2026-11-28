Dina Páucar sorprende a Yarita Lizeth, novia de su hijo Alejandro, con un conmovedor mensaje por su cumpleaños: “Te adopté con todo mi amor” Dina Páucar destaca los desafíos que enfrentó Yarita Lizeth y le ofrece su apoyo incondicional, recordándole que siempre será parte de su familia independientemente de su relación con su hijo.

Yarita Lizeth Yanarico Quispe está de cumpleaños este sábado 28 de noviembre. La cantante puneña cumple 37 años y atraviesa un buen momento tanto en el ámbito artístico como en el personal. Además de mantener una relación sólida con Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar, la artista folclórica ha encontrado en la madre de su pareja un importante soporte emocional. Así lo dejó ver la propia 'Diosa del amor' a través de sus redes sociales.

Dina Páucar, quien sorprendió al pedirle un nieto a Alejandro con Yarita Lizeth, no quiso que los 37 años de Yarita Lizeth pasen desapercibidos y le dedicó un emotivo y intenso mensaje, donde la felicita por haber salido adelante pese a todos sus problemas y donde le expresa todo el cariño que siente por ella. "¡Feliz cumpleaños, mi Yarita linda, hija de mi corazón. Hoy es un día muy especial porque celebra la vida una personita que hace muchos años se robó mi corazón", expresó en Facebook.

Dina Páucar llena de elogios a Yarita Lizeth por su cumpleaños

Dina Páucar, quien se casará con su pareja de hace tres décadas, aseguró que cuando conoció a Yarita Lizeth, se dio cuenta que tuvo una vida difícil, como la pronta muerte de su madre. A pesar de que no comparten la misma sangre, la popular 'Diosa del amor' aseguró que ve a la cantante de Juliaca como una hija más.

Yarita Lizeth recibe un emotivo mensaje de Dina Páucar, quien la considera como una hija y le expresa todo su cariño en esta fecha especial.

"Recuerdo cuando te conocí, siendo apenas una niña que empezaba a abrirse camino en el difícil mundo de la música, y desde aquel entonces nació en mí un cariño inmenso por ti. La vida te puso pruebas muy duras desde muy jovencita, y sé que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja una madre cuando parte tan pronto. Pero quiero que sepas que, desde que llegaste a nuestras vidas, mi corazón te abrió las puertas para siempre. Te adopté con todo mi amor, y no solamente yo, sino toda nuestra familia", escribió en Facebook.

Asimismo, Dina Páucar aclaró que más allá de que Yanarico Quispe sea la novia de su hijo Alejandro, la puneña siempre será una hija para ella. "Quiero verte feliz, realizada, amada y rodeada de personas que sepan valorar la maravillosa mujer que eres. ¡Nunca olvides que tienes una familia que te ama y una mamá del corazón que siempre estará orgullosa de ti! Te quiero muchísimo, mi Yarita hermosa (...) Te digo algo: hay amores que no nacen de la sangre, sino de un encuentro que Dios pone en nuestros caminos. Y el amor que te ofrezco mi Yarita es uno de ellos", añadió en su post.