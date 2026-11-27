Talent Fuego llega a Lima 2026: fechas, lugares y entradas para ver al artista cubano Talent Fuego se prepara para debutar en Perú, donde ofrecerá un vibrante espectáculo con temas populares como 'Candela' y 'Desahogo'.

El reparto cubano continúa ganando terreno a nivel internacional, con el intérprete Talent Fuego consolidándose como uno de los principales exponentes de este fenómeno. Respaldado por el rotundo éxito de 'No Pa Re' —una colaboración junto a DJ Honda y Harryson estrenada bajo la disquera Planet Records—, el cantante alista lo que será su debut en escenarios peruanos.

"Me emociona mucho saber que en Perú ya escuchan mis canciones y siguen nuestro movimiento. Es una gran satisfacción ver cómo el reparto cubano rompe fronteras. Tengo muchas ganas de viajar, conectar con la audiencia peruana y entregarles toda esa vibra en vivo", comentó el artista, quien hace menos de una semana presentó su más reciente lanzamiento, 'Nada personal compañero', en colaboración con Rey Tony & Helabusador y Anyelazo.

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Talent Fuego debutará en escenarios peruanos

En su inminente paso por el país, el músico ofrecerá un espectáculo vibrante con lo mejor de su repertorio, incluyendo éxitos como 'No Pa Re', 'Candela', 'Desahogo' y 'Un Paciente'. La producción del tour está en manos de 4J Events, promotora que ya ha anunciado sus primeras presentaciones confirmadas: el tres de diciembre en la Discoteca Industria, el siete de diciembre en el Círculo Militar de Jesús María y el 13 de diciembre en la Discoteca Cardano (San Martín de Porres), además de otras fechas por revelar. Para obtener más detalles sobre la gira, los interesados pueden comunicarse al +51 915 175 505.

Cabe recordar que el sencillo 'No Pa Re' lideró los listados de reproducción en Cuba tras acumular 69.120 streams en tan solo siete días. Paralelamente, la canción escaló hasta la casilla número 15 en Spotify Perú, evidenciando la fuerte acogida que este género urbano tiene entre los oyentes locales. Este despegue responde a la estrategia de internacionalización que Talent Fuego desarrolla junto a DBoutic Music, empresa dirigida por el ejecutivo Michel Boutic, enfocada en llevar su propuesta a nuevas audiencias fuera de la isla.