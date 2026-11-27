Carlos Orozco critica a Rafael López Aliaga por comentario racista a infante en acto proselitista: “Mucho cringe para mí”
Carlos Orozco cuestionó a Rafael López Aliaga por lanzar estereotipos hacia una niña afroperuana en un acto proselitista. El conductor calificó el episodio como incómodo.
Carlos Orozco cuestionó al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por reproducir estereotipos hacia una niña durante un acto proselitista. A través de su programa de streaming 'Ouke', el popular 'Roro' criticó al excandidato a la presidencia del país por vulnerar el espacio personal de una menor, así como mencionar comentarios desatinados hacia una niña.
El creador de la 'Roro Network' reprochó la manera en la que el político aludió a una menor de edad por su apariencia. Asimismo, su compañera de estudio, Macla Yamada, tildó de detestable la actitud del representante de Renovación Popular frente a la menor, señalando lo incómodo de la situación y mencionando cómo hubiera reaccionado ante el hecho.
El equipo de 'Ouke' estalla contra Rafael López Aliaga por comentario a infante
Tras la exhibición del episodio protagonizado por el político, los integrantes del programa de streaming discutieron la situación, señalando la situación como desagradable. "Mucho cringe para mí", mencionó Orozco al ver el video. Por su parte, Yamada indicó la manera en la que habría procedido si hubiera estado en el evento.
- Carlos Orozco lanza dura crítica a ‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ pese a éxito en taquilla: "Película sumamente decepcionante"
- Carlos Orozco critica a Christian Cueva por lucir supuestos relojes Cartier valorizados en más de S/640 mil: "Pueden estar misios, pero…"
"Que detestable es ese sujeto, Dios Santo. Qué bestia, No solo es incómodo. Ya eso creo que cruza la barrera de lo incómodo. Yo le hubiera tirado algo, una botella o algo. Creo que eso es tan incómodo que todos hacen la de reírse de nervios", expresó la actriz mientras mostraba su indignación ante la situación.
Las polémicas declaraciones de Rafael López Aliaga hacia una menor de edad
Durante una actividad de Renovación Popular, el pasado 25 de noviembre, el exalcalde de Lima reprodujo estereotipos en contra de una infante por su apariencia afroperuana, cuando la menor se acercó al escenario para bailar frente a los asistentes del acto proselitista.
"Esta criatura, esta de aquí, que está tímida. Pero es vivísima. Es una bailarina. Ella se llama África, pero baila lindo y es muy graciosa. Tiene talento, le sale natural. De África la han traído", expresó el excandidato a la presidencia de Perú, mientras se reía por lo mencionado.