Melcochita impacta al revelar si tendrá otro hijo con Monserrat Seminario a sus 90 años: "No me incomoda para nada" ¿Todavía puede? Melcochita podría ser nuevamente padre a sus 90 años. Monserrat Seminario estaría en la 'dulce espera' y, por primera vez, el cómico responde por su presunta paternidad, asegurando que está feliz.

El nombre de Melcochita volvió a generar comentarios luego de que Susan Villanueva, hija del reconocido humorista, difundiera una versión sobre un posible embarazo de Monserrat Seminario. La noticia despertó interrogantes sobre la identidad del supuesto padre, pues la joven mencionó a Pablo Villanueva como uno de los posibles progenitores del bebé.

Ante esta situación, el cómico decidió pronunciarse y dejó en claro cuál es su postura frente a los comentarios. A sus 90 años, aseguró que no está pendiente de la vida de su expareja y que tampoco le preocupa lo que su hija diga públicamente sobre el tema. Además, lanzó una indirecta contra la creadora de contenido al cuestionar sus declaraciones en redes sociales.

Melcochita responde tras supuesto embarazo de Monserrat Seminario

En declaraciones para Trome sobre la presunta gestación de Monserrat Seminario, Melcochita manifestó que desconoce si su expareja está esperando un bebé y que no tiene interés en averiguar lo que sucede en su vida. El artista aseguró que actualmente se encuentra tranquilo y prefiere mantenerse alejado de cualquier comentario relacionado con la madre de sus hijos.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Susan Villanueva, quien lo señaló como uno de los posibles padres del supuesto bebé, el humorista respondió sin mostrar preocupación. "Ella habla y habla, pero yo no le hago caso", expresó, dejando en claro que no piensa involucrarse en las versiones difundidas por su hija.

Asimismo, Pablo Villanueva cuestionó las motivaciones detrás de esos comentarios y sostuvo que Susan estaría buscando generar contenido para sus transmisiones en TikTok. "Está inventando porque a ella le pagan por hacer esas cosas en TikTok, pero no me incomoda para nada", afirmó el cómico.

¿Monserrat Seminario embarazada y Melcochita sería el padre?

El rumor sobre un posible embarazo de Monserrat Seminario surgió luego de que Susan Villanueva abordara el tema durante una transmisión en su cuenta de TikTok. En esa intervención, la hija del humorista aseguró tener información que todavía no había sido confirmada, pero adelantó que la piurana estaría esperando a su quinto hijo.

Durante su pronunciamiento, también planteó dudas sobre quién sería el progenitor del supuesto bebé y mencionó a su padre entre las posibilidades. Incluso hizo referencia a otras personas, aunque reconoció que no contaba con pruebas que permitieran establecer la identidad del presunto padre.

"La cosa es de quién será el hijo, de mi progenitor, de Juancho o del desmuelado", comentó durante su transmisión. Posteriormente, hizo referencia a la posibilidad de que Melcochita pudiera tener otra hija, aunque sus palabras estuvieron acompañadas de comentarios especulativos.