Mario Irivarren desata polémica al asegurar que sus exnovias se hicieron famosas gracias a él: “Facturan y no me cae nada” El exchico reality Mario Irivarren mantiene una relación con la influente Tábata Suárez.

Mario Irivarren desató polémica durante la última edición de 'La Manada' por un comentario sobre la popularidad que alcanzaron algunas de sus exparejas. El exchico reality aseguró que varias mujeres se hicieron conocidas gracias a él, pero nunca recibió ningún beneficio económico por la fama que consiguieron. La frase provocó risas entre sus compañeros y comentarios en las redes sociales.

La conversación surgió luego de que el programa presentara un comercial de su negocio de celulares, en el que también participa su actual pareja, Tábata Suárez. En el video, la joven interpreta a una clienta que intenta obtener una rebaja en un iPhone mediante coqueteos con el empresario. Su actuación dio pie a las bromas de Gerardo Pe.

Mario Irivarren afirma que sus exnovias se hicieron famosas gracias a él

Mario Irivarren explicó entre risas que Tábata Suárez debía ganarse el costoso iPhone que recibió de regalo. El conductor contó que su actual pareja ya había participado en tres anuncios para su negocio de celulares y dejó claro que el obsequio no era gratuito.

“¿Qué crees? Hay que justificar el iPhone que le di, de gratis no es. De gratis no va a ser. Nada en esta vida es gratis. Acá nadie se salva de pasar por Origitec”, comentó frente a sus compañeros.

La conversación tomó otro rumbo cuando Laura Spoya mencionó que Tábata también realizaba trabajos para otras marcas. El influente aprovechó para lanzar una peculiar propuesta: recibir el 10 % de las ganancias de las mujeres a las que, según su broma, ayudó a hacerse conocidas.

“No, pues, hermano, luego las hago famosas y facturan y no me cae nada... Y no cobro, ¿qué fue? Ya aprendí... Notarial...”, expresó entre risas. Sus compañeros le siguieron la corriente y le preguntaron por sus antiguas relaciones. Aunque no dio nombres ni explicó a quiénes se refería, el comentario dejó abierta la posibilidad de que estuviera haciendo alusión a sus exparejas.