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Mario Irivarren confiesa que todavía vive con su madre y explica la conmovedora razón: “Sufre”

El exchico reality Mario Irivarren se presentó en el pódcast de Verónica Linares, donde habló de su madre y de la relación con su novia Tabata Suárez.

Mario Irivarren es conductor del podcast 'La manada'. Foto: YouTube
Mario Irivarren es conductor del podcast 'La manada'. Foto: YouTube
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El exchico reality Mario Irivarren atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Tabata Suárez, quien pasó de ser su mejor amiga durante años a convertirse en su pareja.

Sin embargo, su vida personal también llamó la atención durante su reciente visita al pódcast de Verónica Linares, donde reveló que todavía vive en casa de su madre y explicó el motivo detrás de esta decisión.

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Mario Irivarren explica por qué vive con su madre

Durante la conversación, Mario Irivarren contó que comparte su hogar con su mamá debido a los problemas de salud que ella enfrenta. El conductor de 'La manada' explicó que padece fibromialgia, una enfermedad que le provoca dolores musculares y articulares, por lo que necesita apoyo para realizar algunas actividades cotidianas.

El exintegrante de 'Combate' recordó que, en los periodos más difíciles, su madre requería ayuda a diario. “Si ella cocina un día, al día siguiente no se levanta. Si ella lava, no se levanta”, relató. Por ello, consideró importante que permanezca acompañada ante cualquier eventualidad.

Irivarren también detalló algunas de las atenciones que puede necesitar, como trasladarla a una clínica, darle sus medicamentos o colocarle compresas para aliviar las molestias. Aunque señaló que estas situaciones ocurren con menos frecuencia en la actualidad, reconoció que durante muchos años formaron parte de su rutina diaria.

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Mario Irivarren confiesa si tiene planes de convertirse en padre

Mario Irivarren y Tabata celebraron su primer mes de relación con un regalo que dio que hablar. El exchico reality sorprendió a su pareja con un lujoso anillo, detalle que despertó especulaciones sobre un posible compromiso y la idea de llegar al altar.

Tras la repercusión del obsequio, el exnovio de Vania Bludau fue consultado sobre la posibilidad de tener hijos con la tripulante de cabina. Durante su entrevista en el pódcast de Verónica Linares, el modelo explicó que, por ahora, la paternidad no figura entre sus prioridades, pues tiene otros planes para los próximos años.

“Debe ser un sentimiento espectacular, pero no es que me quite el sueño, no es que me despierte emoción. Yo me imagino con una mochila caminando por alguna playa de Tailandia, Bali, en Indonesia, haciendo un safari en África, corriendo olas en Australia… por los próximos 5 años de mi vida, idealmente”, manifestó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de convertirse en padre más adelante, cuando haya cumplido sus objetivos personales y disfrutado de los viajes que desea realizar. “Una vez que haya completado eso, será el momento de sentarse y decir ‘bueno, tal vez llegó la hora de pasar al nivel de la paternidad’”, añadió.

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