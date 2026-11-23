Mario Irivarren se burla de su amigo Francho Sierralta tras exposición de su infidelidad en el show de Luzu: “Hay que ser bien...” ¡No tuvo piedad! Mario Irivarren no pudo contener la risa al hablar sobre el bochornoso momento de Francho Sierralta en el show de Luzu TV. A su amiga le recordaron la infidelidad a su esposa frente a cientos de personas que le gritaban "infiel".

Mario Irivarren se pronunció sobre el incómodo episodio que protagonizó Francho Sierralta durante la presentación de 'Nadie dice nada', programa de Luzu TV que realizó un espectáculo en Lima. El joven quedó expuesto ante los asistentes luego de ser reconocido como el protagonista del ampay de infidelidad difundido por Magaly Medina, que fue registrado en un yate en Argentina.

El tema fue comentado por los conductores de 'La Manada', donde también participaron Laura Spoya y Rafael Cardozo. Durante la conversación, los integrantes del espacio analizaron la reacción del público y la decisión del empresario de asistir al evento, pese a la polémica que lo rodeaba. El exchico reality no ocultó su sorpresa y lanzó comentarios sobre la situación que vivió su amigo.

Mario Irivarren y su insólita reacción ante vergonzoso momento de Francho Sierralta

Durante el programa, Laura Spoya cuestionó que Francho Sierralta se expusiera a una situación que podía resultar incómoda, especialmente por los antecedentes del escándalo mediático. La conductora consideró que, si era consciente de lo ocurrido, debió evitar aparecer en una fotografía o participar en un momento en el que podía ser reconocido.

"Para qué te pones para la foto. Si sabes que tienes rabo de paja no te pones para la foto, lo evitas", expresó Spoya. Sin embargo, Mario Irivarren intervino para señalar que posiblemente su amigo no imaginó que terminaría enfrentándose a una reacción de ese tipo por parte de los asistentes.

"En honor a la verdad, no se imaginó... a veces ni te detienes a pensar que algo como esto puede pasar... hay que ser bien ...", manifestó el conductor de 'La Manada', quien dejó entrever que Francho no habría dimensionado las consecuencias de acudir al espectáculo de Luzu TV.

Mario Irivarren también se refirió a la ubicación que ocupó Sierralta durante la presentación de 'Nadie dice nada'. Según comentó, su amigo se sentó en la primera fila, una posición que facilitó que el público pudiera identificarlo y reaccionar al verlo.

"Mi compadre se sienta primerito todavía, mejor que se pare con un letrero, y cuando lo enfocan la gente comienza a gritar", comentó entre risas el conductor, haciendo referencia a los gritos que recibió Francho cuando apareció ante las cámaras.

Mario Irivarren cuestiona las críticas que recibe Francho Sierralta tras el ampay

En otro momento de la conversación, el exintegrante de 'Combate' se refirió a los comentarios negativos que ha recibido Francho Sierralta luego de que su infidelidad se hiciera pública.

El conductor sostuvo que, para una parte del público, las explicaciones, disculpas y comunicados del protagonista del escándalo ya no tienen importancia, pues las críticas continuarían independientemente de lo que diga.

"A la gente tu explicación le vale ..., tu perdón le vale, tu comunicado le vale, cómo te sientes le vale, la manera en cómo te expreses le vale… solo quieren ...", expresó Irivarren al describir la reacción de los usuarios frente a la polémica.