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Mario Irivarren sufre accidente en el mar y enciende las alarmas tras mostrar su lesión: “Muy extremo”

Mario Irrivarren preocupó a sus seguidores al sufrir un aparatoso incidente en una playa de Barranco. Asimismo, el exintegrante de 'Combate' dio el testimonio acerca de su lesión en redes sociales.

Mario Irrivarren enciende las alarmas entre sus seguidores tras lesión. Composición LR. Instagram
Mario Irrivarren enciende las alarmas entre sus seguidores tras lesión. Composición LR. Instagram
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Mario Irrivarren volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por sus declaraciones en streaming, sino por un percance que puso en riesgo su integridad física. El conductor de 'La Manada' generó preocupación entre sus fanáticos al revelar que fue víctima de un accidente mientras disfrutaba de una tarde deportiva en el circuito de playas de la Costa Verde.

Lo que prometía ser una jornada de adrenalina terminó convirtiéndose en una amarga experiencia que lo dejó con una lesión. Lejos de ocultar el mal momento, el también empresario textil decidió utilizar sus redes para documentar el desenlace de su aventura marina, encendiendo las alarmas entre los internautas que siguen su día a día.

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¿Qué le pasó a Mario Irivarren mientras practicaba deporte extremo en Barranco?

Todo comenzó cuando el exintegrante de 'Combate' acudió hasta la playa Barranquito, con el objetivo de incursionar en el foil drive, una disciplina acuática que emplea una tabla de surf adaptada con una hidroala motorizada para elevarse sobre las olas. Al inicio, el influencer se mostró entusiasmado por el reto y compartió imágenes de su equipo con la frase: "Hoy tocó Foil Session. Primera vez en Barranquito".

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Sin embargo, la complicación surgió al culminar su recorrido dentro del agua, justo cuando intentaba retornar a tierra firme. Para salir del mar en dicho balneario, la expareja de Onelia Molina tuvo que atravesar un tramo de la orilla repleto de piedras, escenario donde perdió estabilidad y sufrió el aparatoso corte que empañó por completo su debut en este deporte acuático.

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Mario Irrivarren reveló sobre su experiencia practicando foil drive. Composición LR. Instagram

Mario Irrivarren reveló sobre su experiencia practicando foil drive. Composición LR. Instagram

La lesión en la mano que expuso Mario Irrivarren en Instagram

A través de sus historias de Instagram, el exreality impactó a sus seguidores al publicar una fotografía de su mano izquierda, en la cual se observaba un corte ensangrentado a la altura del dedo índice. La imagen desató una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en consultarle sobre la gravedad de la herida tras el golpe contra las rocas.

A pesar de lo aparatoso de la escena, el presentador intentó tomar el incidente con humor, aunque no dudó en dejar una clara advertencia para quienes planeen visitar esa zona de Barranco. Junto a la foto de su dedo lesionado, el excompetidor mencionó: "Esto de salir de foil por las piedras no lo recomiendo pecas, está muy extremo".

El duro desenlace de Mario Irrivarren practicando un deporte extremo. Composición LR. Instagram

El duro desenlace de Mario Irrivarren practicando un deporte extremo. Composición LR. Instagram

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