Mario Irivarren estalla contra Magaly Medina tras críticas por defender a Francho Sierralta: “No me retracto” El influencer Mario Irivarren respondió a las críticas de Magaly Medina y expresó su molestia durante la última edición de su pódcast 'La manada'.

Mario Irivarren no se quedó callado luego de que Magaly Medina cuestionara públicamente su postura frente al escándalo de Francho Sierralta. El exchico reality dejó claro que no piensa cambiar de opinión ni retroceder en los comentarios que hizo para respaldar a su amigo, pese a las críticas que recibió.

La polémica se originó el último domingo, durante la presentación de ‘Nadie dice nada’, de Luzu TV, en Lima. Francho asistió al espectáculo acompañado de su aún esposa, pero algunos asistentes le recordaron el ampay que protagonizó en Argentina, cuando fue captado en un yate besando a otra mujer poco después de casarse.

Tras lo ocurrido, el exchico reality abordó el tema en su podcast 'La manada' y defendió la posición que había expresado sobre su amigo, comentario que terminó generando cuestionamientos de la ‘urraca’.

Mario Irivarren estalla contra Magaly Medina

Mario Irivarren respondió con firmeza a Magaly Medina luego de enterarse de que la conductora le dedicó un segmento por defender a Francho Sierralta. El exchico reality contó que sus amigos le avisaron sobre las críticas que recibió y reconoció que sus comentarios provocaron cuestionamientos.

"El último lunes he sido criticado, cuestionado y atacado por mis opiniones y por mis comentarios acerca del señor Francho", expresó en su espacio digital.

Lejos de dar marcha atrás, Irivarren aseguró que mantiene cada una de sus palabras y lanzó una provocación al programa de la periodista. "No me retracto de ni una sola palabra. Todo lo que dije lo sostengo y lo duplico", afirmó. Luego, añadió en tono desafiante: "¡Dedíquenme media hora más de programa! Póngame de nuevo en todas las redes".

Las declaraciones de Mario Irivarren que enfurecieron a Magaly Medina

Durante su programa 'La manada', Mario Irivarren opinó sobre el incómodo episodio que protagonizó Francho Sierralta en el espectáculo de Luzu TV. El conductor reconoció que su amigo se equivocó en su vida sentimental, pero consideró injusto que ese error sea suficiente para juzgarlo como persona. Sus palabras llegaron al programa de Magaly Medina, donde la periodista cuestionó duramente su postura.

La figura de ATV recordó que el influencer también estuvo involucrado en el ampay del yate y lo señaló por haber faltado el respeto a su entonces pareja.

"Hay gente que intenta defender lo indefendible como Mario Irivarren", comentó. Además, puso en duda que su respaldo a Francho fuera desinteresado y sostuvo que ambos compartieron aquella polémica. "Tiene que defenderlo porque estaba metido en ese ampay", afirmó.