Alejandra Baigorria no descarta ser la nueva conductora de 'Combate, nueva generación' y revela por qué aceptaría la propuesta: "Soy 'combatiente' de corazón" ¿Alejandra Baigorria es bacán? La 'gringa' conversó en exclusiva con La República y confesó que se siente preparada para asumir nuevos retos en la televisión peruana. Además, aseguró tenerle un enorme cariño a 'Combate'.

Alejandra Baigorria sorprendió al referirse a la posibilidad de volver a la televisión como conductora de 'Combate, nueva generación'. Durante la preventa de América TV 2027, realizada el jueves 26 de noviembre, la empresaria conversó en exclusiva con La República y no descartó asumir este nuevo reto profesional, pese a que actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos.

La popular 'gringa de Gamarra' expresó el cariño que mantiene por el reality que marcó una etapa importante de su carrera y aseguró que siempre estará agradecida por la oportunidad que le brindó. Además, reveló qué la motivaría a aceptar una propuesta de conducción y adelantó que tiene proyectos y ofertas que podría evaluar para 2027. "Yo siempre soy combatiente de corazón", manifestó.

Alejandra Baigorria regresaría a la televisión como conductora de 'Combate, nueva generación'

Durante la conversación con La República, Alejandra Baigorria fue consultada sobre la posibilidad de ponerse al frente de 'Combate, nueva generación', formato que marcaría su regreso a la pantalla chica, esta vez desde la conducción. Al respecto, la empresaria no descartó aceptar una eventual propuesta y recordó el vínculo especial que mantiene con el reality de competencia, así como con 'Esto es guerra', programas que le abrieron las puertas en la televisión.

"Quién sabe, uno nunca sabe, todavía no hay nada dicho. Yo le tengo mucho cariño a 'Combate', igual a 'Esto es guerra'. Son dos casas que me dieron la oportunidad y siempre voy a estar agradecida con ellos. Yo siempre digo que soy combatiente de corazón", expresó.

Asimismo, se refirió al pedido de los seguidores del programa, quienes esperan volver a ver juntos a Renzo Schullery Gian Piero Díaz en la conducción. "Todos quisieran verlos juntos", comentó, en alusión a la recordada dupla que acompañó varias temporadas del reality.

"Soy una mujer que no tiene límites": la razón por la que Alejandra Baigorria aceptaría ser conductora de 'Combate'

Alejandra Baigorria también explicó qué la motivaría a aceptar una propuesta para convertirse en conductora de 'Combate, nueva generación'. La empresaria aseguró que está dispuesta a asumir nuevos desafíos profesionales y que no se cierra a oportunidades que representen un crecimiento en su vida personal y laboral.

"Creo que soy una mujer que siente que no tiene límites y es capaz de hacer cualquier proyecto que le propongan o al menos intentarlo. No le cierro las puertas a nada que tenga que ver con crecimiento personal", manifestó para La República.

De esta manera, la exchica reality dejó abierta la posibilidad de regresar a la televisión en una nueva faceta, aunque aclaró que, por el momento, no existe nada confirmado. Sus declaraciones se dieron durante la preventa de América TV 2027, donde también adelantó que se vienen nuevos proyectos en su carrera.