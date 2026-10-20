Las declaraciones de Austin Palao volvieron a poner bajo los reflectores a Alejandra Baigorria y Said Palao. El influencer fue consultado sobre la posibilidad de que su cuñada ya esté esperando a su primer hijo y su respuesta, lejos de apagar los rumores, terminó alimentando las especulaciones sobre un eventual embarazo.

El revuelo surge en un momento especialmente mediático para la empresaria, quien días atrás relató el episodio de horror que vivió tras una falla técnica en el avión en el que viajaba. Mientras los seguidores de la pareja siguen atentos a sus próximos pasos, las recientes palabras del hermano de Said han desatado nuevas versiones sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la familia.

Austin Palao genera revuelo con declaraciones sobre Alejandra Baigorria

La nueva ola de rumores se desató a raíz de una entrevista con Instarándula. En medio de la conversación, Austin fue consultado directamente sobre un posible embarazo de su cuñada. Lejos de esquivar el tema, respondió con entusiasmo y dejó una frase que rápidamente llamó la atención. “Eso es lo que todos esperamos. Yo espero un varoncito porque tengo dos sobrinas mujeres. A mí sí me encantaría que haya un varón”, expresó.

Más adelante, el ex de Flavia Laos sorprendió al señalar que considera que Alejandra se encuentra en una etapa adecuada para asumir la maternidad. Aunque evitó confirmar cualquier versión, deslizó que la pareja suele planificar cuidadosamente cada aspecto de su vida. “Vamos a ver si Ale ya está preparada. Yo siento que ya está preparada, por ahí que ya están haciendo el calendario, porque les gusta hacer todo así”, agregó.

El hermano de Said también imaginó cómo sería compartir experiencias con un futuro sobrino, reforzando la impresión de que vería con buenos ojos un próximo anuncio familiar. “Nosotros encantados de que ya de una vez tengan su hijito. Hombre, yo quiero (que sea) hombre para raptarlo, llevármelo a la playa, saltar en paracaídas”, añadió entre bromas.

Por ahora, ni Alejandra Baigorria ni Said Palao han confirmado un embarazo. Sin embargo, las declaraciones de Austin y la reacción que mostró al abordar el tema alimentaron las sospechas de quienes creen que una noticia importante podría estar cada vez más cerca. Una de las personas que apunta hacia esta teoría es Samuel Suárez, creador de Instarándula, quien opinó que Austin parecía tener conocimiento de información que no podía comunicar sobre la pareja.