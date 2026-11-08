Alejandra Baigorria es auxiliada de emergencia tras descompensarse frente a cientos de personas en Cusco La empresaria Alejandra Baigorria daba una conferencia sobre sus negocios ante cientos de mujeres en un auditorio cuando empezó a sentirse mal.

Alejandra Baigorria pasó momentos difíciles en Cusco luego de sufrir una descompensación frente a cientos de mujeres, mientras daba una charla sobre sus emprendimientos en un salón de conferencias. Tras lo ocurrido, fue atendida de emergencia detrás del escenario y recibió ayuda para recuperarse.

La exintegrante de 'Esto es Guerra' explicó en sus redes sociales que el malestar se debió al soroche, que la afectó en plena presentación. "El soroche intentando callarme", escribió junto a un video en el que aparece recibiendo oxígeno.

Alejandra Baigorria volvió al escenario tras sufrir descompensación

Luego de recibir oxígeno, hidratación y atención para estabilizar su presión arterial, Alejandra Baigorria logró recuperarse y decidió retomar su presentación. Pese al susto que pasó por el soroche, la empresaria descartó irse a descansar a su hotel y regresó al escenario para terminar de dar sus consejos sobre negocios.

Pero eso no fue todo. Al terminar su primera charla, la esposa de Said Palao ofreció otra conferencia en el mismo recinto ante un nuevo grupo de mujeres. Su ingreso fue recibido entre aplausos y muestras de cariño. La influencer agradeció la preocupación de las asistentes que llenaron el auditorio para escucharla.

Alejandra Baigorria pasa momento familiar junto a Said Palao y su hijastra

Alejandra Baigorria aprovechó su estancia al máximo en Cusco para visitar Sacsayhuamán junto a su esposo Said Palao y la hija de este con Aleska Zambrano. La 'gringa de Gamarra' compartió imágenes de los tres visitando la ciudadela, en las que aparecen muy sonrientes.

Cabe recordar que la empresaria, quien se casó este año con Said, ha expresado su deseo de convertirse en madre a sus 38 años en 2027. Ella ha pasado diversas evaluaciones médicas para cumplir su sueño de formar una familia.