Alejandra Baigorria vivió momentos de terror durante un vuelo hacia São Paulo luego de que una falla obligara a la tripulación a activar el protocolo de emergencia en plena ruta. La empresaria peruana y esposa de Said Palao reveló que el avión sufrió una despresurización y que, por varios minutos, pensó que eran sus últimos minutos con vida.

Tras varias horas de generar preocupación con una imagen en la que aparecían desplegadas las mascarillas de oxígeno, la exchica reality contó en detalle lo ocurrido y confesó que enfrentó uno de los episodios más angustiantes de su existencia. "¡El peor susto de mi vida!", escribió inicialmente en sus redes sociales antes de relatar la experiencia que la dejó en estado de shock.

Alejandra Baigorria relata momentos de horror tras incidente en su vuelo

A través de un video difundido en TikTok, Alejandra Baigorria contó que el vuelo transcurría con normalidad junto a sus acompañantes cuando decidió dormir durante parte del recorrido. Sin embargo, todo cambió de forma repentina. Según relató, despertó tras sentir una fuerte caída y, casi de inmediato, escuchó un anuncio que la llenó de temor.

La influencer recordó que el piloto informó sobre un aterrizaje de emergencia y que, poco después, otro brusco descenso provocó que descendieran las mascarillas de oxígeno. Sin conocer lo que ocurría realmente, los pasajeros siguieron las instrucciones de la tripulación. Al describir ese momento, confesó el impacto emocional que sufrió. "Ha sido como el peor día de mi vida. Pensé lo peor, me sentí horrible, mi corazón, me puso pálida, me entró un ataque, me paralicé, ni siquiera podía llorar porque estaba como paralizada de pánico", relató.

La situación se volvió aún más angustiante cuando observó que el avión se inclinaba mientras sobrevolaba una zona montañosa. "Pensé que eran los últimos minutos de mi vida. Se me vinieron tantas cosas a la cabeza, comencé a rezar, presioné la mano de Piero", agregó.

“Me estaba despidiendo”: Alejandra Baigorria sobre mensajes a su esposo y familia en pleno incidente con su avión

La popular 'Gringa de Gamarra' señaló que pasó entre 40 minutos y una hora usando la mascarilla sin recibir mayor información. En medio de la incertidumbre, aprovechó una breve conexión para enviar su ubicación en tiempo real y algunos mensajes a sus familiares y a su esposo, Said Palao. "Prácticamente ya me estaba despidiendo", manifestó.

La empresaria también contó que revisó las salidas de emergencia, se colocó las zapatillas y comprendió la importancia de prestar atención a las instrucciones de seguridad antes de cada vuelo. Además, agradeció a los tripulantes, a una pasajera que la ayudó a mantener la calma y a los pilotos Franz Roberto Pacheco Báez y Martín Rafael García Amaya por su profesionalismo durante la emergencia.

En ese contexto, la exchica reality explicó que la aeronave regresó a Lima porque no podía aterrizar en Nazca debido a sus dimensiones y, pese al susto que ella y su familia pasaron, abordó otro vuelo que la llevó finalmente hasta São Paulo, donde participará en una competencia. Finalmente, agradeció también a sus seguidores por haberse preocupado por ella.

Aunque Baigorria evitó mencionar detalles puntuales como el nombre de la aerolínea, el influencer Ric La Torre indicó que se trataría del vuelo LA2424 de Latam Airlines Perú que cubría la ruta Lima-São Paulo. En un comunicado, la compañía informó que la aeronave debió retornar al aeropuerto Jorge Chávez debido a un imprevisto técnico detectado en el vuelo.