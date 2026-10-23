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Said Palao involucrado en accidente vehicular: termina en comisaría tras choque de su auto y una moto

El esposo de Alejandra Baigorria terminó en la comisaría de Surco tras el choque de su vehículo con una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Said Palao acudió a la Comisaría de Surco tras accidente vehícular. Foto: composición LR/difusión
Said Palao acudió a la Comisaría de Surco tras accidente vehícular. Foto: composición LR/difusión
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Said Palao, integrante de 'Esto es guerra', protagonizó un accidente vehicular este viernes 23 de octubre en el distrito de Surco, luego de que su automóvil impactara contra una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer. Tras el incidente, el esposo de Alejandra Baigorria acudió a la comisaría de Surco para rendir su manifestación, mientras la prensa buscaba conocer los detalles de lo ocurrido.

A su llegada a la dependencia policial, el chico reality dio sus primeras declaraciones sobre el choque y aseguró que todo estaba bien. "Tuvimos un pequeño accidente y ya. Estaba por entrar a almorzar y se cruzó la moto", manifestó ante las cámaras de 'Q'BOCHINCHE'.

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Said Palao termina en la comisaría tras accidente automovilístico

Las cámaras del programa 'Q'BOCHINCHE' llegaron al lugar donde ocurrió el accidente vehicular y registraron los daños que sufrió el automóvil de Said Palao. El vehículo terminó abollado en el lado derecho, mientras que la motocicleta también fue trasladada a una dependencia policial.

Como parte del procedimiento, el integrante de 'Esto es guerra' se dirigió a la comisaría de Surco para brindar su manifestación sobre el incidente. Al ser consultado por lo sucedido, Said Palao evitó brindar mayores detalles, aunque confirmó que se había producido un accidente. "No puedo declarar, pero todo bien", respondió.

Asimismo, cuando le preguntaron si el incidente habría ocurrido por una imprudencia del conductor de la motocicleta, el esposo de Alejandra Baigorria evitó responsabilizar a la otra persona involucrada. "No creo, solo ha sido un pequeño accidente", señaló ante las cámaras.

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